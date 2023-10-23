Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали

Российское подразделение Xerox перешло в собственность своего топ-менеджемента и отказалось от прежнего названия. «Ксерокс (СНГ)» больше нет – отныне компания будет известна как «Техноэволаб».

Название новое, компания прежняя

Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» – изменения уже внесены в ЕГРЮЛ.

Переименование юрлица состоялось в результате перехода компании «Ксерокс (СНГ)» в собственность после завершения сделки по передаче ее в собственность ее же топ-менеджменту. Американская Xerox ушла из России вследствие начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, хотя свою деятельность в этой стране она вела 30 лет – с октября 1993 г.

CNews писал, что компания перешла в собственность Антона и Светланы Бородихиных с долями 90% и 10% соответственно. Они владеют «Техноэволабом» не напрямую, а через отдельную фирму «Кселаб», которой отныне принадлежат 100% бывшей «дочки» Xerox. Сумма, которую получила Xerox в обмен на экс-«Ксерокс (СНГ)», не разглашается.

Что-то меняется, что-то нет

Смена названия не повлияла на размер уставного капитала «Техноэволаба» – как и раньше, он составляет около 495 млн руб. Также не изменился и генеральный директор компании – должность на момент выхода материала занимал Максим Бобров, получивший ее в июле 2022 г.

Фото: pressfoto / FreePik После переименования компания продолжит заниматься тем же, чем занималась на протяжении многих лет

Как сообщили CNews представители компании, не поменяются и ее приоритетные направления бизнеса. Она продолжит заниматься сервисным обслуживанием печатной техники, а также предоставлять клиентам услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов и заниматься поставками бумажной продукции и специальных материалов.

Впереди – только развитие

Как сообщил CNews президент «Техноэволаба» Антон Бородихин, Завершение сделки по переходу теперь уж бывшей «дочки» Xerox в собственность ее топ-менеджмента открыло ее новым владельцам «возможность самостоятельно определять приоритеты и направления развития». «В планах – развитие новых проектов в России, которые помогут отечественным заказчикам решать актуальные ИТ-задачи, в том числе не связанные с печатным бизнесом», – добавил Бородихин.

Новый сайт компании

Президент «Техноэволаба» сделал акцент на том, что после смены владельца, а следом и названия компании специалисты компании работы не лишились. «Мы сохранили уникальную техническую команду компании и глубокую отраслевую экспертизу, которую накопили более чем за 30 лет работы. Это наше ключевое преимущество», – сказал CNews Антон Бородихин.

Все было известно заранее?

На момент выхода материала не было известно, когда именно стороны начали переговоры по передаче прав на экс-«Ксерокс (СНГ)» российскому топ-менеджменту. «Техноэволаб» запустила официальный сайт с дизайном, напоминающим интерфейс официального сайта Xerox. Он доступен по адресу technoevolab.ru, и, согласно данным Whois, этот домен был зарегистрирован еще в марте 2023 г. На 23 октября 2023 г. права на домен удерживала ООО «Ксерокс (СНГ)» – по всей вероятности, регистратор еще не внес необходимые изменения. Также на самом сайте в качестве основной электронной почты указан адрес на домене xerox.com.

Новый домен был зарегистрирован за полгода до смены собственника и названия компании

Российский сайт xerox.ru на момент выхода материала продолжал функционировать. Зарегистрированный в октябре 1997 г., домен оплачен до ноября 2024 г.. Он тоже принадлежит «Ксерокс (СНГ».

Пора восстанавливать стабильность

Решение американской Xerox уйти из России после 30 лет работы на этом рынке очень сильно отразилось на финансовой стабильности ее теперь уже бывшей российской «дочки». 2022 г. стал для нее провальным в этом плане – выручка составила 6,7 млрд руб., что на 53% меньше результата 2021 г.

Над дизайном сайта новой компании долго не думали - он скопирован с xerox.ru

От чистой прибыли, которая в 2021 г. достигла 161,1 млн руб., к концу 2022 г. не осталось и следа. Ей на смену пришел чистый убыток в размере 258 млн руб.

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