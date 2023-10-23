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Бородихина Светлана

СОБЫТИЯ


23.10.2023 Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали 1
11.10.2023 Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бородихина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Google LLC 12690 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Samsung Electronics 11065 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Konica Minolta 423 1
Pantum - Пантум 77 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
HP Inc. 5883 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 1
Wi-Fi Direct 195 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
Apple AirPrint 119 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 51 1
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 21 1
FreePik 1841 1
Xerox - Ксерокс СПВД - Ксерокс Система потокового ввода документов 4 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 1
Бородихин Антон 2 2
Бобров Максим 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Образование в России 2893 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 1
Ведомости 1466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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