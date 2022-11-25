VMware рвет последние связи с Россией. Юрлицо закрывается, сотни сотрудников уволены, топов вывезли в Дубай

VMware, приостановившая операции в России в начале марта 2022 г., ликвидирует свое российское юрлицо. По словам источника, представительство американской корпорации в нашей стране начало увольнять российских сотрудников в начале лета.

Окончательный уход

Как выяснил CNews, американская корпорация VMware окончательно уходит из нашей страны. С конца сентября 2022 г. российское юрлицо ООО «Виэмваре рус» находится в стадии ликвидации, следует из базы «Контур.фокус».

В начале марта 2022 г. VMware объявила о приостановке всех операций в России и Белоруссии в связи с началом спецоперации на Украине. «Приостановка операций включает в себя приостановку всех продаж, поддержки и профессиональных услуг в обеих странах в соответствии с обязательством VMware соблюдать санкции и ограничения», — говорилось в официальном сообщении компании.

Как рассказал CNews источник, близкий к VMware, сотрудников российского подразделения начали увольнять в начале лета 2022 г. CNews ожидает комментариев на этот счет от головного офиса VMware.

Как пояснил CNews один из бывших сотрудников компании (на момент ухода не работал в ней), в российском представительстве VMware работало около сотни людей. Топов релоцировали в Дубай и Ереван. По его мнению, остальных могли сократить с выплатой шести окладов.



Иски из-за неоказанной техподдержки

Российские компании с весны 2022 г. начали подавать иски к дистрибуторам и официальным представителям VMware в России. По одному из них в мае 2022 г. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell, было арестовано свыше 778 млн руб. Причиной тому стал иск компании «Талмер», которая внесла «Делл» аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории России. После этого Dell также ушла из России, не вернув аванс. Российская «Делл» являлась официальным представителем VMware в России.

VMware ликвидирует российское юрлицо

С требованием вернуть деньги за годовую техподдержку ПО VMWare в суд обращалась и российская компания «Софтвэруан». Она потребовала от дистрибутора «Мерлион» вернуть 204 млн руб. оплаты за непредоставленные услуги.

Как выяснил CNews в середине ноября 2022 г., «Мерлиону» возвращать деньги «Софтвэруану» (ныне «Ван-ай-ти трейд») не придется. Такое решение 7 ноября 2022 г. вынес Арбитражный суд Московской области.

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«В мотивировочной части решения суд рекомендует конечным пользователям, поддержка у которых не работает, обратиться непосредственно к правообладателю за возвратом денежных средств, игнорируя цепочку договоров от правообладателя до конечного пользователя и финансовые потоки (правообладатель-дистрибутор-посредник-конечный пользователь)», — говорят собеседники CNews.

Они отмечают, что конечный пользователь с правообладателем денежными обязательствами не связан, и даже при самом оптимистичном варианте правообладатель не может осуществить возврат денег конечному пользователю по причине отсутствия с ним договорных отношений, а еще необходимо учесть процент, который берет с конечного пользователя каждое звено цепочки.

Отметим, что за все время к самому ООО «Виэмваре рус» было подано всего два иска: от Пенсионного фонда в конце июля 2022 г. на 1 тыс. руб. и от «Русэнергоресурса» на сумму 224,6 тыс. руб. Первый был удовлетворен в полном размере, второй иск в процессе рассмотрения.



Финансовые показатели вендора

VMware известна как разработчик программного обеспечения для виртуализации. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Виэмваре рус» было образована 24 января 2019 г. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,2 млрд руб., что на 6% выше, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль компании достигла 31,4 млн руб.

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Уставный капитал на дату регистрации составлял 270 млн руб. Учредителями компании являются «Виэмваре интернэшнл анлимитед компани» (Ирландия), ей принадлежат 99% долей, «Виэмваре интернэшнл маркетинг лимитед» (Ирландия) — 1%.