Американцы уволили российских программистов из их собственного проекта и заменили дешевыми индусами

Американская компания Talent Inc. в 2021 г. поглотила российский сервис по редактированию резюме Resume.io. Сейчас корпорация решила сделать на базе сервиса более крупный продукт. Для этого она наняла дешевых индийских разработчиков и уволила российских сотрудников. Основатели проекта не ожидали такого поворота событий и теперь опасаются за будущее проекта, которым занимается неквалифицированный персонал.

Экономия на персонале

Американская компания Talent Inc. уволила российскую команду инженеров отечественного онлайн-редактора резюме Resume.io и заменила ее дешевыми айтишниками из Индии. Об этом в своем в Twitter рассказал руководитель группы фронтенд-разработки сервиса Влад Шилов.

«Очень обидно, что в итоге нашим продуктом стала распоряжаться компания, которая не ценит людей и их вклад, а гоняется только за цифрами с целью что-то быстро склепать и перепродать подороже», — написал у себя в Twitter Влад Шилов.

Бывшие сотрудники не ожидали увольнения и обеспокоены дальнейшей судьбой созданного ими продукта. Нанятые индийские разработчики, по их мнению, недостаточно квалифицированы, пишет VC.ru, ссылаясь на неназванного сотрудника компании.

Основатели стартапа не уточнили количество уволенных, однако известно, что в команде всего работало 10 человек.



История стартапа из России

Сервис Resume.io был создан в 2016 г. ростовскими разработчиками Тихоном Белоусько и Алексеем Тактаровым по заказу предпринимателя из Нидерландов. Впоследствии они стали партнерами проекта.

В 2021 г. компания заключила сделку о поглощении с американским холдингом Talent Inc. Тактаров тогда занял позицию технического директора проекта, а Белоусько занялся операционными вопросами и управлением дизайнерской командой.

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В 2022 г. Talent Inc. решила запустить на базе Resume.io более крупный продукт — сервис Career.io. С его помощью пользователи смогут составлять резюме, мониторить вакансии и готовиться к собеседованию.

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Команда Resume.io из десяти человек надеялась нанять новых инженеров из России, но Talent Inc запретила им это. Вместо этого головная компания подключила программистов из индийского агентства.

Новая команда

По словам Влада Шилова, к каждому пул-реквесту от индийских коллег приходилось оставлять более 100 комментариев. Код новых разработчиков был со множеством багов. Все функции и сервисы, которые должны быть выполнить сотрудники на аутсорсе, либо так и не были готовы, либо не дошли до релиза, отметил руководитель группы фронтенд-разработки.

Talent Inc. игнорировала жалобы. Российская команда смогла выпустить MVP-версию (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт), над которым должна была работать с индийцами. Спустя неделю после релиза руководство решило сократить всех штатных инженеров Resume.io и полностью передать задачи по проектам Resume.io и Career.io индийским сотрудникам на аутсорсе.

Команду продакт-менеджеров и дизайнеров Resume.io пока не сократили, однако оставшиеся сотрудники могут уйти сами, так как потеряли доверие к Talent Inc. и вряд ли захотят работать с низкоквалифицированными коллегами, отметил Вад Шилов.

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Так, например, продуктовый дизайнер Resume.io Андрей Геранин уже написал в своем Twitter, что недоволен корпоративным вектором развития и готов рассмотреть предложения от других проектов.