Герман Греф: Сбербанку позарез не хватает опытных ИТ-шников. Миддлы и сеньоры уехали из России и не хотят возвращаться

Герман Греф пожаловался, что Сбербанку не хватает ИТ-кадров. Основная причина – их релокация на фоне событий 2022 г. Банку нужны именно опытные работники – миддлы и сеньоры, тогда как в Россию из других стран возвращаются, по большей части, только джуниоры.

Где взять ИТ-шников

Сбербанк, крупнейший банк России, столкнулся с серьезной нехваткой ИТ-специалистов, особенно опытных, о чем заявил лично Герман Греф, председатель правления Сбербанка. По его словам, дефицит связан со стремительной релокацией ИТ-шников, многие из которых, особенно квалифицированные кадры, не очень рвутся обратно в Россию.

«Есть проблема того, что мы какое-то время будем восстанавливать нашу квалификационную составляющую, потому что отток был так называемых мидлов или сеньоров, то есть людей, которые имеют более высокую квалификацию. Такого уровня специалистов не так много на рынке. На сегодня остро эту проблему ощущаем», – сказал Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка отдельно отметил, что после отъезда за пределы России наиболее опытные отечественные эксперты в области информационных технологий оседают в других странах. Возвращаются преимущественно джуниоры – ИТ-шники начального уровня, с минимальным багажом знаний и умений.

Фото: kremlin.ru Герман Греф пока не знает, как выйти из сложившейся ситуации

Среди «возвращенцев» преобладают, по словам Грефа, Java-разработчики. Этот язык программирования, как сообщал CNews, очень любим россиянами. Наряду с ними в родные края из-за рубежа релоцируются специалисты в data-science и разработчики мобильных приложений.

Почему ИТ-кадры бегут из России

Массовый отток ИТ-работников из России пришелся на 2022 г. и стал частью двух волн общей эмиграции россиян. Первая прошла в марте и апреле 2022 г. на фоне начавшихся на Украине событий – тогда из России, по разным оценкам, уехало около 70 тыс. ИТ-шников. Вторая, сентябрьская волна массового отбытия россиян за границу связана с нежеланием мужского населения страны в добровольно-принудительном порядке участвовать в украинских событиях. Скольких людей после нее недосчиталась российская ИТ-отрасль, не установлено.

Перспективы не самые радужные

Многие отбывшие из России продолжили работать удаленно – в теории, их можно отнести к тем, кто остался в стране. Но власти на протяжении всего 2022 г. пытались заманить их обратно физически, притом сначала пряником, а потом кнутом. Пряник – это в данном случае многочисленные послабления, включая отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Кнут власти начали готовить в феврале 2023 г. Как сообщал CNews, некоторым уехавшим ИТ-шникам на уровне закона запретят работать из-за границы, тем самым поставив их перед выбором – уволиться и разорвать рабочие связи с Россией или не терять место работы и вернуться в страну.

Давняя проблема

Как пишет VC.ru, как минимум одна неназванная компания из экосистемы Сбербанка не желает видеть в своем штате отбывших из России ИТ-шников. Она еще в марте 2022 г. предложила им или вернуться, или уволиться.

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При этом на ощутимую нехватку ИТ-кадров, в особенности «безопасников», Сбербанк сетовал еще в декабре 2021 г., за несколько месяцев до всем известных событий. О возникшей кадровой проблеме в ИБ-сегменте заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов – он полагал, что это явление связано с недостаточным количеством преподавателей в вузах, способных обучать ИБ-специалистов.

«Чемоданное» настроение было присуще большинству российских ИТ-шников еще раньше – в ноябре 2021 г. CNews писал о готовности 60% из них отбыть за рубеж при первой же возможности. Не исключено, что события 2022 г. послужили катализатором для них. К слову, президент ИБ-компании InfoWatch Наталья Касперская предсказывала скорый массовый отток ИТ-кадров за рубеж еще летом 2020 г. На тот момент основной причиной была плохая экономическая обстановка в России, вызванная пандемией коронавируса.

Минцифры заявляло о нехватке в России около 1 млн ИТ-шников в еще феврале 2021 г. С учетом всего сказанного выше можно предположить, что по прошествии двух лет это количество как минимум не уменьшилось. И хотя в октябре 2022 г. президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров говорил о возвращении в страну около трети релоцировавшихся работников сферы ИТ, это едва ли сильно повлияло на общий их дефицит.