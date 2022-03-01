Чтобы ИТ-специалисты не уехали, Россия отменит им налоги и воинскую обязанность

Российские ИТ-кадры готовятся в срочном порядке отбыть из страны, чтобы не ощущать на себе все последствия международных санкций. Минцифры стремится предотвратить массовое бегство ценных специалистов. Ведомство разработало новые меры поддержки ИТ-сферы, включающие минимальную ставку по ипотеке для работников ИТ-компаний, отсрочку военного призыва и освобождение их от НДФЛ. Сами компании тоже смогут рассчитывать на гигантские послабления.

ИТ-специалистов заманят льготами

Российское Минцифры подготовило пакет новых мер поддержки ИТ-отрасли в стремлении удержать ИТ-специалистов в России, пишет «Коммерсант». Происходящее в стране может радикально усилить отток работников этой отрасли за границу.

Неназванный источник издания в Правительстве России подчеркнул, что эти меры готовились в срочном порядке. 28 февраля 2022 г. они были направлены премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как сообщает РБК, в разработке мер принимали непосредственное участие крупные отечественные ИТ-компании. В их числе были холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, а также интернет-гигант «Яндекс».

В общей сложности было разработано около 10 основных мер поддержки, аналогов которым в стране еще не было. В частности, авторы инициативы предложили освободить всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты подоходного налога (НДФЛ), притом сразу на три года.

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Сами ИТ-компании, если пакет мер будет принят, тоже получат целый ряд послаблений. В первую очередь им больше не нужно платить налог на прибыль и опасаться проверок контролирующих органов.

Все ради ИТ

Чтобы удержать ИТ-специалистов в России, Минцифры также предложило предоставлять им отсрочку от призыва в армию на все время работы специалиста в ИТ-компании. Другими словами, 21- или 22-летний выпускник вуза, устроившийся на работу в такую фирму, сможет проработать в ней пять-шесть лет и по достижении 27-летнего возраста идти в военкомат за военным билетом. Пока неясно, сможет ли работник переходить из одной ИТ-компании в другую и не опасаться призыва в ряды вооруженных сил.

Также ИТ-работников не будет касаться рост процентных ставок по ипотеке. На фоне почти неостановимого падения российской экономики из-за конфликта с Украиной банки наперебой начали повышать ставки по ипотечным кредитам, но если пакет поддержки будет принят, ИТ-специалисты смогут брать кредит на жилье под 5% годовых на все время работы в компании.

В дополнение к перечисленному Минцифры предложило значительно упростить получение разрешения на работу и вида на жительство для граждан других стран, которые хотят работать в российских ИТ-компаниях.

Преференции для компаний

В пакете мер поддержки есть предложение по предоставлению ИТ-компаниям грантов на разработку и развитие своих продуктов. Попутно предложено снизить требования для внебюджетного софинансирования таких проектов до 20% и разрешить в некоторых случаях снижать их до 10%.

Минцифры также предлагает предоставлять компаниям льготные кредиты на бесперебойную работу и в целом развивать в стране программы льготного кредитования на внедрение российских ИТ-решений.

Продвижение отечественного софта

Оставшиеся меры поддержки ИТ-отрасли, предложенные Минцифры, касаются компаний и специалистов опосредовано. В частности, министерство предложило обеспечить в стране ускоренный отказ от иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и переход на российский софт за счет бюджета. В список объектов КИИ входят компьютерные сети госорганов, банков, а также предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности и энергетики.

Также в пакете мер указывается финансирование создания российского аналога GitHub – репозитория программных проектов с открытым исходным кодом. Этот сайт принадлежит американской корпорации Microsoft, и в свете последних событий российским разработчикам доступ к нему может быть закрыт.

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Тут следует отметить, что власти пока не особо торопятся создавать «российский GitHub». О необходимости запуска такого ресурса еще в январе 2020 г. говорило Минэкономразвития, однако с тех пор дело с мертвой точки не сдвинулось. Разве что в сентябре 2021 г. создать импортозамещенный GitHub предложил Михаил Мишустин. Никакой конкретики в заявлении премьер-министра не прозвучало.

В конце февраля 2022 г. появилась опасность, что из-за технологических санкций США российское ПО, разработанное на базе Open Source, может частично перестать работать. Иностранные разработчики уже начали публиковать в Twitter сообщения о том, что заблокируют свои исходные коды для российских пользователей. Возможно, это тоже побудило Минцифры включить создание российского репозитория по с открытым кодом в новый пакет мер поддержки.

Какие цели преследует Минцифры

Россия на протяжении многих лет сталкивается с постоянным оттоком кадров за границу. Еще летом 2020 г. президент ГК InfoWatch Наталья Касперская вместе с президентом ассоциации «Руссофт» Валентином Макаровым предупреждала российские власти о готовности тысяч российских ИТ-специалистов уехать из России.

В феврале 2021 г. проблемы с кадрами в российской ИТ-отрасли стали еще более очевидными. О нехватке квалифицированного персонала заговорили уже не главы частных компаний и организаций, а непосредственно власти.

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Как сообщал CNews, на тот момент на проблему указал замглавы Минцифры Евгений Кисляков. С его слов, дефицит квалифицированных кадров в этой сфере на тот момент составлял, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек.

К концу 2021 г. ситуация с российскими ИТ-кадрами существенно изменилась, притом в худшую сторону. CNews сообщал, что 60% из них готовы при первой же возможности устроиться на работу в иностранную компанию, даже если у той нет представительства в России. Многие даже не против не просто работать удаленно, проживая при этом в России, но и вовсе уехать за границу.

Как пишет «Коммерсант», катастрофический обвал рубля, многочисленные санкции иностранных государств и другие факторы, ставшие следствием конфликта России и Украины, заставляют российских специалистов в спешке паковать чемоданы. По информации издания, они даже стали объединять усилия, чтобы как можно скорее сбежать из страны.

Работники ИТ-сферы создают группы в Telegram, где обмениваются информацией, как и куда уехать с наименьшими потерями. Чаще всего они хотят перебраться в Грузию, Литву, Кипр, США, Турцию и Черногорию. На момент публикации материала скрыться за пределами России прямо сейчас были готовы около 5000 тыс. человек.

Глава «Руссофт» Валентин Макаров сообщил изданию, что из всех предложенных мер наиболее полезными видит только налоговые послабления. Он также добавил, что не мешало бы добавить в перечень меры, касающиеся «поддержки экспортеров, работающих на развитых рынках» «Они пострадают больше всех, необходимо отменить валютный контроль и разрешить инвестировать валюту в создание инфраструктуры продаж за границей», – сказал Валентин Макаров.