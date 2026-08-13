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Страховой случай: F6 изучила инструменты и инфраструктуру новой киберпреступной группировки Malinsure

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 представили исследование, в ходе которого изучили инструменты и инфраструктуру новой киберпреступной группировки Malinsure, атакующей российские компании. Об этом CNews сообщили представители F6.

В июле 2026 г. специалисты F6 Threat Intelligence обнаружили семплы вредоносного программного обеспечения, загруженные с территории России и объединенные именованием файлов, связанным с тематикой добровольного медицинского страхования (ДМС). Эти семплы не удалось атрибутировать известному ВПО, в связи с чем данное ПО — бэкдор — было признано уникальным.

Эксперты F6 присвоили вредоносной программе название SafeMostSSH, образованное от следующих уникальных признаков: Safe — от URL-адреса, который злоумышленники использовался в первом канале связи с C2 (управляющим сервом), Most — от слова telemost, упомянутого в имени домена, через который также осуществлялась доставка команд, и SSH — по основному протоколу взаимодействия.

Злоумышленники проводят атаки с помощью фишинговых писем. Один из примеров – сообщение от имени российской страховой компании с темой «Акция! ДМС со скидкой до 60% для родственников», направленное с почтового адреса на gmail. Внутри — файл с именем «ДМС обновления.pdf», который предлагает скачать по ссылке вредоносный RAR-архив, маскирующийся под «Изменения в программе ДМС».

Содержимое обнаруженных файлов-приманок связано также с компаниями из финансовой сферы и топливно-энергетического комплекса, а среди доменов злоумышленников встречаются gosuslugi[.]email и minfin[.]support, что указывает на вероятный спектр целей группировки.

Специалисты F6 не обнаружили какой-либо известной группировки, которая использовала бы такое ВПО, сетевую инфраструктуру, а также TTPs, в связи с чем отслеживают эту активность как новый кластер угроз с наименованием Malinsure (от англ. insure — страхование, по профилю компании, от имени которой злоумышленники распространяли файлы-приманки).

В числе особенностей ВПО, которое использует эта группировка, можно отметить необычный способ получения новых адресов С2 (управляющих серверов) из внешних источников. В качестве одного из таких источников злоумышленники использовали пост на российской медиаплатформе о бизнесе и технологиях vc.ru, посвященный автозапчастям. В тексте поста, опубликованного 3 июля 2026 г, были размещены две ссылки, которые формально вели на PNG-файлы, размещенные на Google.com, однако на самом деле эти ссылки были ложными: такие URL не существовали. Ложные ссылки используются для маскировки С2-адресов, которые зашифрованы в теле ссылки: ВПО декодирует эту информацию и получает необходимые данные. По обращению F6 12 августа 2026 г. администрация ресурса удалила указанный пост.

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