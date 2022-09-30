Компания депутата Госдумы купила «Пикабу»

Лидер парламентской партии «Новые люди» и основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев стал владельцем информационно-развлекательного портала «Пикабу». 100% компании теперь принадлежит его АО «Альтаир медиа». Сумма сделки не раскрывается.



Смена владельца «Пикабу»

Стопроцентным владельцем информационно-развлекательного портала «Пикабу» стало АО «Альтаир медиа», которым владеет лидер партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. Сделка состоялась 27 сентября 2022 г., следует из данных «Контур.фокуса». Генеральным директором компании остается ее основатель Максим Хрящев.

Смену владельца подтвердило руководство площадки на своем сайте.

«Руководство Пикабу не поменялось – это те же люди, что и раньше, с теми же ответственностью и полномочиями, – говорится в сообщении.– Никаких перестановок в команде или изменений в векторе работы в связи с данным событием не планируется и не планировалось ранее, изменения коснулись в основном изменения информации в карточке организации».

Владельцем « Альтаир медиа» является основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев

Руководители «Пикабу» пообещали, что изменений не предвидится и в подходе к модерации контента и к развитию продукта.

Сумма сделки не раскрывается. В беседе с vc.ru Хрящев не объяснил причину продажи, но отметил, что «остается в бизнесе и управлять компанией на позиции гендиректора».

Финансовые показатели «Пикабу»

«Пикабу» (Pikabu) – это русскоязычное информационно-развлекательное сообщество. По данным «Контур.Фокуса», площадка завершила 2021 г. с 420,1 млн руб. выручки и 66,4 млн руб. чистой прибыли.

Сайт, представляющий русскоязычный аналог площадки Reddit, появился в 2009 г.. Основал его студент Максим Хрящев, долгое время сохранявший анонимность, благодаря нику admin. Название сайта происходит от детской игры «Пикабу», русскоязычный аналог – игра «Ку-ку». В основе сайта лежит модифицированный бесплатный Digg-подобный движок. Сайт работал по принципу пользовательского контента.

В 2014 г. pikabu стал одним из первых сайтов, внесенных в реестр популярных блогов. В 2016 г. Pikabu зарегистрировали как товарный знак. В Москве у компании есть офис. У сайта есть мобильная версия, официальное мобильное приложение для платформы android и ios.

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В 2018 г. Хрящев учредил ООО «Пикабу», 2020–2021 гг. выделил ключевым сотрудникам – гражданину Белоруссии Павлу Санникову и москвичу Всеволоду Кирову – доли в проекте, которые выросли к августу 2022 г. до 5% и 8,5 % соответственно.



По данным руководства площадки, индекс качества сайта (имеется в виду ИКС «Яндекса», при расчете которого учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей) pikabu – 38 000. Пользователей – более 1 млн человек, посещаемость – 102 млн в месяц.

Свои данные приводит портал SimilarWeb: аудитория Pikabu.ru в августе 2022 г. составила 130 млн визитов, из которых на Россию приходится 79%, Украину – 4,7%, Белоруссию – 3%, Казахстан – 2,6%, Германию – 1%. Место в глобальном рейтинге – 333, в российском – 28, первое место в категории «юмор» по России. SimilarWeb по этим данным, оценивает выручку ресурса примерно в $10–15 млн в год.

Что известно про «Альтаир Медиа»

Напомним, владельцем «Альтаир медиа» является основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, который в 2020 г. зарегистрировал политическую партию «Новые люди». Сейчас он является лидером фракции в Госдуме.

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В марте 2021 г. Нечаев создал холдинг «Альтаир медиа». По данным «Контур.фокуса», в 2021 г. выручка составила 1,4 млн руб. С июня 2022 г. компания также владеет ООО «Спортс.ру» – юридическим лицом интернет-издания Sports.ru. Среди других активов «Альтаир медиа» – женский форум «бэби.ру».