Sports.ru - Спортс.ру

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Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru "Как Big Data помогает Sports.ru понимать своих пользователей и создавать новые сервисы" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"

