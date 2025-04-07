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Sports.ru Спортс.ру

Sports.ru - Спортс.ру

 

Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru "Как Big Data помогает Sports.ru понимать своих пользователей и создавать новые сервисы" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
 


07.04.2025 В России появилась базовая станция связи в честь рекорда Александра Овечкина 1
06.05.2024 Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
17.01.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
27.12.2022 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года 1
30.09.2022 Компания депутата Госдумы купила «Пикабу» 3
01.06.2020 «Лаборатория Касперского»: 11% сайтов, посещаемых российскими детьми, являются игровыми 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол 1
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
21.07.2017 Getintent будет продавать видеорекламу на сайтах IMHO Outstream Network 1
16.08.2016 Экс-директор по продажам медиасервисов «Яндекса» и коммерческий директор Yell.ru перешел в стартап adflecto 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 1
03.03.2015 Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир 1
01.10.2014 Новый MSN доступен пользователям по всему миру 1
08.09.2014 Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России 1
11.06.2014 Следи за ЧМ-2014 с Windows Phone 1
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 1
19.02.2014 Big Data увеличила суммарное время аудитории на сайте Sports.ru до 20 лет в день 1
12.05.2011 United Media Holding и Sports.ru создают группу спортивных веб-проектов 1
13.04.2011 Портал Sports.ru запустил версию для англоязычных пользователей 1
17.02.2009 Sports.ru запускает видеоконференции 1
12.12.2008 В Москве прошла конференция i-СМИ 2008 1
27.11.2008 «Премия Рунета 2008» назвала лауреатов 2
04.08.2008 «МегаФон» расскажет об Олимпиаде мобильным пользователям 1
22.03.2000 Определены победители Национальной ИнтелИнтернет Премии 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Sports.ru и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7556 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 5
Google LLC 11890 5
VK - Mail.ru Group 3470 4
Microsoft Corporation 24749 4
МегаФон 9114 4
Meta Platforms - Facebook 4452 4
X Corp - Twitter 2874 3
Цифра ГК 2453 3
Apple Inc 12209 2
1С-Битрикс - Bitrix 587 2
Luxms 85 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 2
Easy Report 8 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 1
Samsung Electronics 10329 1
Huawei 3983 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 1
MediaTek - Ralink 531 1
Wargaming 152 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
data.ai - App Annie 85 1
ДОК 834 1
Jinga 25 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Getintent 12 1
inDriver 17 1
SpyLOG 83 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4980 1
Галактика - Корпорация 1473 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 175 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1089 1
Roblox Corporation 50 1
Epic Games 155 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Alawar - Алавар 57 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Абсолют Банк 234 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 90 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Телеспорт 6 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 1
TeleSport Group - Телеспорт Груп 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 931 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 38 1
Евросеть 1412 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 153 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 467 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Газпром ПАО 1355 1
Ингосстрах СПАО 426 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Металлург КБ 23 1
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 17 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Капитал Тур 8 1
Судебная власть - Judicial power 2327 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 3
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