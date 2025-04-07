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Sports.ru Спортс.ру
Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru "Как Big Data помогает Sports.ru понимать своих пользователей и создавать новые сервисы" 16 февраля 2023 года в Москве CNews конференция "Большие данные и бизнес-аналитика 2023"
Sports.ru и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 3
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
|РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
|Навоша Дмитрий 4 4
|Алешкин Сергей 65 4
|Денисов Владислав 4 4
|Евграфьев Евгений 3 3
|Елисеев Максим 3 3
|Коробкина Евгения 3 3
|Павлюк Александр 6 3
|Галкин Николай 109 3
|Тюренков Алексей 6 3
|Кузьминов Илья 11 3
|Серов Сергей 9 3
|Астахов Сергей 8 3
|Николаев Максим 5 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1014 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Тютюнник Александр 41 2
|Можчиль Артем 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Киров Всеволод 2 2
|Баталова Ирина 1 1
|Михалева Татьяна 1 1
|Тринич-Афанасьев Александр 1 1
|Левшин Александр 1 1
|Воробьев Андрей 169 1
|Бартунов Олег 48 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Огнев Ярослав 1 1
|Аксенов Андрей 39 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Спиридонов Максим 11 1
|Кедров Сергей 4 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Тихий Игорь 7 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Тимченко Галина 2 1
|Гурнов Александр 1 1
|Вельф Артур 1 1
|Байдин Виталий 1 1
|Алдухов Ефим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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