Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол

Rambler Group грозил штраф в размере 235 млн руб. за нелегальную трансляцию футбольных матчей чемпионата Италии по футболу. Иск против него был подан компанией «Телеспорт груп», но суд удовлетворил требования истца лишь частично. Итоговая сумма штрафа оказалась практически в 168 раз меньше изначальной.



Штраф за спортивные трансляции

Московский городской суд частично удовлетворил требования компании «Телеспорт груп» по иску, поданному против холдинга Rambler Group. Он обвинялся в нарушении авторских прав и распространении нелегального контента, в частности, записей футбольных матчей.

Иск «Телеспорт груп» мог стать рекордным в российской судебной практике по размеру штрафа за нарушение авторских прав, если бы суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Согласно карточке дела, опубликованного на официальном сайте московских судов общей юрисдикции, «Телеспорт груп» хотела взыскать с Rambler Group 235 млн. руб.

Обоснование для иска и итоги рассмотрения

«Телеспорт груп» хотела получить о Rambler Group столь внушительную сумму за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Иск был подан 25 июля 2019 г., его рассмотрение состоялось через пять дней, а вердикт был вынесен спустя еще три месяца. Судья приняла решение назначить обвиняемому штраф в размере 1,4 млн. руб., что приблизительно в 168 раз меньше указанной в иске суммы.

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Также Rambler Group будет обязан компенсировать «Телеспорт груп» расходы по уплате госпошлины в размере 21,3 тыс. руб. и услуги нотариуса на сумму 135,6 тыс. руб. Дополнительно суд обязал Rambler Group прекратить транслировать матчи чемпионата Италии по футболу. Представители «Телеспорт груп» и Rambler Group на 30 октября 2019 г. отказывались давать комментарии по решению суда.

История конфликта

Матчи чемпионата Италии по футболу транслировались на портале «Чемпионат.com», на момент подачи иска и публикации материала входившего в состав Rambler Group. Права на их показ на территории России закреплены за «Телеспорт груп», и на 30 октября 2019 г. «Чемпионат.com» в списке ее партнеров, опубликованном на ее официальном сайте не числился.

По информации «Ведомостей», изначально «Телеспорт груп» планировала засудить не только «Чемпионат.com», но и портал Sports.ru – на него тоже был подан иск, и тоже за нарушение авторских прав. Однако на момент подачи иска весь нелегальный контент с сайта был удален, и в итоге Sports.ru избежал штрафных санкций. Rambler Group в свою очередь удалил записи чемпионата лишь после обращения «Телеспорт груп» в суд. «Мы не признаем нарушение и возражаем против позиции истца», – отметил представитель Rambler Group в день подачи иска.

Rambler Group в роли истца

Проходя по делу против «Телеспорт груп» ответчиком, холдинг Rambler Group тоже судится с компаниями за трансляцию футбольных матчей, права на которую в России принадлежат ему. Так, в конце августа 2019 г. года ООО «Рамблер интернет холдинг» (входит в состав Rambler Group) подало в Мосгорсуд иск против ООО «Мэйл.Ру Груп» из структуры холдинга Mail.ru Group за нарушение статьи о защите авторских и (или) смежных прав в интернете (ч.3 ст.26 ГК РФ).

Причиной обращения в суд, пояснили в Rambler Group, стали нелегальные трансляции Английской премьер-лиги в социальной сети «Одноклассники», принадлежащей Mail.ru Group. Эксклюзивные права на показ этих матчей на три сезона Rambler Group приобрел в апреле 2019 г. На момент публикации материала судебный вердикт по этому делу вынесен не был, а его рассмотрение состоялось 27 сентября 2019 г.

Другие случаи исков из-за футбола

Портал Sports.ru, избежавший санкций «Телеспорт груп», в 2017 г. был ответчиком по делу против телекомпании «Матч ТВ» из-за показа хайлайтов (ярких моментов) спортивных мероприятий. Требования телекомпании включали прекращение публикации фрагментов спортивных трансляций и были обусловлены, в том числе, размещением на главной странице Sports.ru фрагментов нелегальной записи футбольного матча, трансляция которого велась на канале «Наш спорт». Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил «Ведомостям», что сам ресурс не публикует пиратские копии видео со спортивными мероприятиями. «Cсылки могут публиковать пользователи, но, как только правообладатели обращаются к нам с претензиями, мы сразу удаляем такие ролики», – сказал Дмитрий Навоша.

По итогу рассмотрения дела суд признал требования телекомпании обоснованными и постановил владельцам Sports.ru удалить весь нелегальный контент со своего портала.