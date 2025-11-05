Разделы

Спиридонов Максим


СОБЫТИЯ


05.11.2025 «Яндекс Маркет» запускает консалтинг для продавцов: от старта и продвижения бренда до внедрения ИИ 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
15.08.2017 «Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп» 1
08.12.2015 HeadHunter и «Нетология» запустили образовательный проект «Академия» 1
03.02.2015 «Нетология» привлекла $2,1 млн инвестиций 1
15.04.2014 Образовательная онлайн-платформа «Нетология» привлекла инвестиции от фонда InVenture Partners 1
12.12.2008 В Москве прошла конференция i-СМИ 2008 1
20.03.2008 3 апреля откроется 12-й Российский Интернет Форум 1
19.03.2008 РИФ–2008: предварительная программа утверждена 1
11.10.2007 РБК купил Memori.ru и Aeterna.ru 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Спиридонов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 95 7
VK - Mail.ru Group 3517 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4458 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 3
РБК - Медиамир 53 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
БобрДобр - BobrDobr 9 1
Yandex - Яндекс 8319 1
KPMG 270 1
1С-Битрикс - Bitrix 617 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 468 1
SpyLOG 83 1
Promobot - Промобот 148 1
Ростелеком 10255 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1470 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 179 1
InVenture Partners 19 3
Лесные дали - пансионат 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8025 2
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 2
Venture Capital 40 2
Солидарность 0 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 55 1
Альфа-Банк 1852 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 998 1
Национальные приоритеты АНО 24 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 200 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2975 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 43 1
Winter Capital 9 1
ЭФКО ГК 22 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5202 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12725 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 262 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3503 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 384 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6234 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 254 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 2
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2004 6
Data monetization - Монетизация данных 1804 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8003 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11219 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3084 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 198 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1453 2
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг 40 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1084 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12888 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 2
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 172 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8602 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5815 2
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17745 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14682 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 521 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4466 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10010 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7661 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 694 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 278 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4802 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 542 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12127 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25853 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13523 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5083 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2637 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 726 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17385 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5789 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3421 1
Азатян Сергей 9 3
Карпов Сергей 45 2
Клюсова Ирина 2 2
Кедров Сергей 4 1
Степанов Дмитрий 23 1
Тихий Игорь 7 1
Гурнов Александр 1 1
Вельф Артур 1 1
Байдин Виталий 1 1
Алдухов Ефим 1 1
Селезнева Наталья 2 1
Козак Роман 1 1
Куликова Нана 2 1
Кравчук Дмитрий 5 1
Главацкий Дмитрий 2 1
Денисов Игорь 4 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 25 1
Иншутин Антон 8 1
Гайдученко Евгения 1 1
Солонтай Михаил 1 1
Зарубина Камила 10 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Cалонтаи Михаил 1 1
Нейман Лейла 3 1
Путин Владимир 3327 1
Бокова Людмила 82 1
Мишустин Михаил 724 1
Воробьев Андрей 184 1
Делицын Леонид 133 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Рыжиков Сергей 112 1
Ларьяновский Александр 10 1
Навоша Дмитрий 4 1
Лосева Наталья 7 1
Вихарев Сергей 12 1
Кумпель Артем 41 1
Коноплястый Александр 3 1
Огнев Ярослав 1 1
Гуревич Михаил 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 11
Казахстан - Республика 5771 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45413 2
Беларусь - Белоруссия 6005 2
Европа Восточная 3119 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14450 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18044 2
Израиль 2781 1
Украина 7769 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
Земля - планета Солнечной системы 10622 1
Армения - Республика 2365 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1345 1
Узбекистан - Республика 1859 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Индия - Bharat 5656 1
Таиланд - Королевство 855 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1139 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1393 1
Таджикистан - Республика 905 1
Камерун - Республика 60 1
Бахрейн - Королевство 126 1
Саудовская Аравия - Королевство 629 1
Туркмения - Туркменистан 441 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 582 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 504 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1171 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Филиппины - Республика 580 1
Куба - Республика 393 1
Перу - Республика 285 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3636 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2142 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14928 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 736 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 940 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4889 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6892 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5917 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10625 1
Спортивное программирование 29 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 860 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2927 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2141 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1724 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 29 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 20 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1293 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 232 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 173 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10457 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5222 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11366 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1381 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 600 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6618 1
Английский язык 6850 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2125 2
РИА Новости 973 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Forbes - Форбс 902 1
Ведомости 1195 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1046 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1069 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 69 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
РИФ - Российский Интернет Форум 89 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
