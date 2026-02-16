Разделы

Спортивное программирование

Спортивное программирование

Россия — первая в мире страна, признавшая спортивное программирование видом спорта. Восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. Авторитет российской программистской школы не подвергается сомнению — наши программисты одни из лучших в мире

СОБЫТИЯ


16.02.2026 Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию 2
13.01.2025 Минцифры усиливает контроль над покупками сотрудников. У замминистров отобрали право проверять их траты 1
07.10.2024 Арестованный экс-замглавы Минцифры Паршин попросился на СВО 1
06.06.2024 «Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество 1
29.02.2024 Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России 1
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны 1
31.08.2023 Импортозамещение 2023: успехи и неудачи 1
26.07.2023 Экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО 1
24.07.2023 Замминистра связи уволился по собственному желанию 1
14.07.2023 Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест 1
13.07.2023 Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан Следственным комитетом 1
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве 2
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
22.05.2023 Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию 2
17.05.2023 GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России 2
30.12.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о планах поддержки ИТ-отрасли в 2023 г. 2
13.12.2022 Sitronics Group и ВГУ начали сотрудничество в сфере цифровых технологий 1
02.11.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования 3
07.10.2022 «СКБ контур» стал соорганизатором олимпиады школьников всероссийского уровня 1
16.06.2022 В России создана Федерация спортивного программирования 6
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
14.02.2018 «Яндекс» проведет VII чемпионат по спортивному программированию 1
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
16.11.2016 Cognitive Technologies и МИСиС проведут IV Олимпиаду школьников по спортивному программированию 1
16.11.2015 Cognitive Technologies и МИСиС проведут III Олимпиаду школьников 1
31.10.2014 Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
28.04.2014 «Яндекс» открыл факультет на базе НИУ ВШЭ 1
10.04.2008 Студенты ИжГТУ взяли «золото» на чемпионате мира по программированию 1

Публикаций - 30, упоминаний - 42

Спортивное программирование и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 379 6
Восход ФГБУ НИИ 688 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 4
Yandex - Яндекс 8618 2
Google LLC 12345 2
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Ростелеком 10420 1
Ростех - Автоматика Концерн 1751 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 826 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 1
Huawei 4295 1
Apple Inc 12757 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9115 1
GitHub 991 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1546 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Telegram Group 2656 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1269 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Т1 Сервионика - Servionica 271 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 102 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Promobot - Промобот 156 1
Тензор 140 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Системы и Технологии ГК 114 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Т1 Иннотех 205 1
Т1 Иннотех - Дататех 98 1
Почта России ПАО 2268 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1107 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
Альфа-Банк 1891 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 205 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
МФЦ Полюс 6 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 61 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
ЭФКО ГК 23 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Фармация 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13047 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 6
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 739 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3522 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3123 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2751 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Фонд президентских грантов 17 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 495 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17204 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12082 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3369 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10149 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1217 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2258 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4549 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3945 1
Application store - магазин приложений 1372 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1911 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2386 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12418 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7665 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7459 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2795 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15008 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 73 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16683 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6706 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 748 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 970 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1325 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 961 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1170 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 2
Oracle Java - язык программирования 3352 2
C/C++ - Язык программирования 855 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 128 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
FreePik 1515 1
Яндекс.Контест 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 1
Apple - App Store 3020 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 419 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 705 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 161 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2091 1
Codeforces 9 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 57 1
Паршин Максим 323 12
Мишустин Михаил 755 6
Шадаев Максут 1160 5
Чернышенко Дмитрий 576 4
Ускова Ольга 170 4
Хинштейн Александр 146 4
Ломоносов Александр 26 4
Байсултанов Одес 2 2
Арбузов Андрей 2 2
Христенко Олег 6 2
Моносов Александр 21 2
Акназаров Арслан 1 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 25 1
Петров Вадим 4 1
Кожевников Савелий 1 1
Добрынин Константин 2 1
Крохина Дарья 2 1
Кулагин Петр 1 1
Кузяков Евгений 1 1
Невструев Владислав 1 1
Ашрапова Дина 3 1
Зарубина Камила 10 1
Матыцин Олег 6 1
Багиров Александр 1 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Фирсов Денис 1 1
Душкин Роман 4 1
Папуловская Наталья 1 1
Габдуллин Радмир 1 1
Скиданов Александр 1 1
Путин Владимир 3388 1
Арлазаров Владимир 279 1
Левин Леонид 133 1
Дрейгер Павел 40 1
Анохин Сергей 112 1
Иванов Сергей 399 1
Дроздов Игорь 45 1
Короткевич Геннадий 12 1
Южаков Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 15
Беларусь - Белоруссия 6084 6
Казахстан - Республика 5848 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 4
Индия - Bharat 5733 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 3
Азия - Азиатский регион 5766 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1838 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Украина 7816 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Европа 24686 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1166 1
Армения - Республика 2385 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Европа Восточная 3124 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Канада 4998 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Африка - Африканский регион 3580 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 510 1
Испания - Королевство 3774 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Саудовская Аравия - Королевство 640 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1619 1
Узбекистан - Республика 1895 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 903 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 8
Образование в России 2571 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 7
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3264 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3047 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 441 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2806 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1829 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3718 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3237 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 496 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 596 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1557 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 2
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
Ведомости 1298 1
РИА Новости 1002 1
The Observer 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3767 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 5
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 93 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 2
РАН - Российская академия наук 2036 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 17 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 299 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 684 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 48 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 56 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 37 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 73 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1260 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Битва роботов 13 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
Honor Cup 16 1
День молодёжи - 27 июня 1004 1
