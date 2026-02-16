Россия — первая в мире страна, признавшая спортивное программирование видом спорта. Восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. Авторитет российской программистской школы не подвергается сомнению — наши программисты одни из лучших в мире