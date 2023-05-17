GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России

Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Т1» Дина Ашрапова назначена вице-президентом Федерации спортивного программирования России. Об этом CNews сообщил представитель холдинга.

На новом посту Дина Ашрапова будет заниматься вопросами стратегического развития и курировать специальные проекты.

Федерация спортивного программирования (ФСП) ставит перед собой целью развитие и популяризацию спортивного программирования – нового интеллектуального вида спорта, повышение интереса к программированию как профессиональной деятельности через соревновательную мотивацию. Федерация сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями, ИT-разработчиками и госкорпорациями. Новый вид спорта напрямую связан с профессиональной деятельностью – участники и победители соревнований смогут занимать ведущие должности в ИТ-компаниях и развивать отрасль информационных технологий. Россия – первая страна в мире, признавшая спортивное программирование официальным видом спорта.

«Соревнования — это мотивация, привлекающая молодых людей, дополнительный стимул идти в профессию и развиваться. Важной задачей ФСП вместе с партнерами из государственных органов и технологических компаний является сделать так, чтобы в университетах, колледжах и школах были свои команды по спортивному программированию. Уверена, благодаря общим усилиям мы сможем решить эту задачу и продемонстрировать, что спортивное программирование является одним из самых молодых, но активно и динамично развивающихся направлений в области спортивной и ИТ-индустрии», – отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти холдинга «Т1», вице-президент Федерации спортивного программирования Дина Ашрапова.