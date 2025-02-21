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МФЦ Полюс



21.02.2025 Золотодобывающая компания «Полюс» завершила проект по миграции с UiPath на платформу PIX RPA 1
28.08.2023 Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» 1
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

МФЦ Полюс и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 2
Huawei 3953 2
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 15 1
8267 1
Naumen - Наумен 627 1
Крок - Croc 1777 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Ростелеком 9748 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 2
УК Полюс 5 1
X5 Group - Перекрёсток 550 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Газпром трансгаз 146 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1769 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12572 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1036 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2842 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2229 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1654 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11673 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3325 1
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Управляемость - Manageability 1738 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24594 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 1
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