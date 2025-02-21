МФЦ Полюс
МФЦ Полюс и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1913 2
|УК Полюс 5 1
|X5 Group - Перекрёсток 550 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
|Газпром трансгаз 146 1
|Рубин Дмитрий 51 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Шаймарданов Алексей 1 1
|Косинов Владимир 1 1
|Маева Влада 1 1
|Столяров Александр 15 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Микшевич Владислав 3 1
|Аксенов Сергей 26 1
|Тавсултанова Тамара 5 1
|Беляев Виктор 4 1
|Смоковдин Виктор 1 1
|Оськин Евгений 1 1
|Обабков Илья 3 1
|Самигуллина Наталья 2 1
|Ермаков Валерий 125 1
|Папуловская Наталья 1 1
|Печенев Антон 2 1
|The Observer 40 1
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