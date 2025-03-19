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IP-сеть IP-routing IP-маршрутизация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское 1
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
04.09.2017 Axis Communications объявила о новых назначениях в российском офисе 1
02.06.2017 Huawei открыла в России новый исследовательский центр и отраслевую лабораторию 1
09.01.2017 Больше контроля — за те же деньги: как обеспечить кибербезопасность в кризис 1
28.11.2016 Brain4Net представил решение Carrier Ethernet Transport для операторов связи 1
14.10.2015 Alcatel-Lucent расширила линейку IP-маршрутизаторов 1
24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость 1
21.05.2015 В Москве прошла олимпиада по ИКТ среди студентов отраслевых вузов стран СНГ 1
20.03.2015 «Диона Мастер Лаб» стал учебным партнером Huawei 1
15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 1
04.12.2014 HP и Alcatel-Lucent расширяют глобальное сотрудничество 1
30.08.2013 ФНС потратит 312 млн руб. на закупку оборудования для модернизации телекоммуникационных систем 1
04.03.2011 Juniper представила новый пакет продуктов и услуг для построения конвергентного «супер-ядра» 1
21.12.2010 Семь раз отмерь — один раз купи: обзор популярных домашних маршрутизаторов для подключения по выделенной линии Ethernet 1
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме 1
23.06.2010 MRV представила новую компактную интеллектуальную платформу агрегации 10 Gigabit Ethernet 1
30.04.2010 Avaya анонсирует обновлённый портфель решений для сетей передачи данных 1
17.02.2010 «МТС-Украина» выбрала Alcatel-Lucent для проведения комплексных испытаний технологии LTE 1
28.05.2009 Nortel анонсирует новые решения для КСПД 1
05.08.2008 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet 1
03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver 1
13.02.2008 Alcatel-Lucent и NEC создают совместное предприятие 1
20.11.2007 Интернет иссякнет через два года 1
07.11.2007 Cisco Expo-2007: итоги 1
06.11.2007 MRV представила новый 24-портовый коммутатор 3-го уровня 1
19.06.2007 MRV представила 10-гигабитный демаркационный коммутатор для Metro Ethernet 1
13.06.2007 MRV обновила линейку модульных коммутаторов 1
23.08.2006 MRV представила компактные абонентские устройства для Ethernet 1
12.10.2005 CiscoExpo' 2005 состоится 17 октября 1
01.12.2004 MRV представила 24-портовый гигабитный коммутатор из серии DaVinci 1
25.10.2004 Alcatel и SBC заключили контракт на $1,7 млрд. 1
16.09.2004 MRV представила маршрутизирующий коммутатор MR3312 DaVinci 1
22.06.2004 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в Сети 1
23.06.2003 Платформы XSR-3000 и XSR-4000: интеграция технологий маршрутизации и безопасности 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 10
Cisco Systems 5372 6
Huawei 4677 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Крок - Croc 1964 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Diamond Communications 58 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 2
ЮНИ Корпорация 65 2
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Telefonica Data 4 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
PairGain 19 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
Broadcom - VMware 2610 1
МегаФон 10742 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
ZTE Corporation 800 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Информзащита 941 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
TP-Link - ТП-Линк 231 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
МФЦ Полюс 6 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Газпром трансгаз 157 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 19
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 15
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 14
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 13
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 10
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 8
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 8
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 813 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 5
Linux OS 11533 7
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 4
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 3
Apple iOS 8583 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 2
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 2
Nokia Alcatel-Lucent NSP - Network Services Platform 2 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Fortinet - FortiSandbox ATP 20 1
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 1
Nim - Nimrod - язык программирования 22 1
ASUS RT 22 1
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 1
Avaya Wireless 7 1
Avaya Identity Engines 4 1
Cisco ME - Cisco Metro Ethernet 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Intel Amber Lake 53 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Miller Mark - Миллер Марк 4 1
Dyckerhoff Stefan - Дикерхофф Штефан 3 1
Гуденко Илья 28 1
Dyckerhoff Stefan - Дикерхофф Стефан 2 1
Fukuda Kempei - Фукуда Кемпей 1 1
Печенев Антон 2 1
Левен Игорь 2 1
Rouanne Marc - Руан Марк 9 1
Clauberg Axel - Клауберг Аксель 1 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Дубовсков Андрей 89 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Бодрик Александр 10 1
Савиных Александр 5 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Аксенов Сергей 30 1
Форсберг Анна 4 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
Шмаков Леонид 1 1
Тавсултанова Тамара 6 1
Беляев Виктор 5 1
Смоковдин Виктор 1 1
Оськин Евгений 1 1
Ланчиков Павел 2 1
Павловский Вячеслав 1 1
Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Украина 7928 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 2
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Индонезия - Республика 1058 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Азербайджан - Баку 138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Металлы - Медь - Copper 862 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Образование в России 2893 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
VNUNet.com 214 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Forbes Global 2000 50 1
comScore Networks 35 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
Диона Мастер Лаб - Diona Master Lab 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
Honor Cup 16 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Cisco Expo 23 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CeBIT 614 1
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