Тавсултанова Тамара


УПОМИНАНИЯ


Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается 1
08.12.2021 Huawei подвела первые итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 1
02.08.2021 Кризис кадров: крупный вендор сам будет готовить ИТ-специалистов для российских компаний 1
09.07.2021 Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тавсултанова Тамара и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4112 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 5
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Крок - Croc 1791 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 140 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
X5 Group - Перекрёсток 594 1
МФЦ Полюс 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром трансгаз 149 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 530 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1051 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 349 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1965 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 417 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 562 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 337 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 644 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 3
Depositphotos - фотобанк 409 1
Аксенов Сергей 27 3
Рязанов Денис 2 1
Смоковдин Виктор 1 1
Оськин Евгений 1 1
Беляев Виктор 4 1
Печенев Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Евразия - Евразийский континент 621 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 2
Россия - СФО - Новосибирск 4546 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Индия - Bharat 5607 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 386 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 93 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 433 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1657 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Английский язык 6820 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Образование в России 2475 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 314 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 510 1
Экзамены 466 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 4
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
Микротест УЦ - Учебный центр 12 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 165 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
Honor Cup 16 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
