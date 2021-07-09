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Huawei запустила программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям

Huawei представила первую в России программу сертификации экспертов по беспроводным технологиям – HCIE WLAN. Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере беспроводных технологий Huawei последнего поколения, необходимых для решения актуальных бизнес-задач. Программа реализуется в рамках долгосрочной корпоративной стратегии TIGER в части развития технологической экосистемы Huawei в России. Она локализована и доступна для партнеров и заказчиков компании.

Имея в активе знания и опыт, приобретенные за годы успешной работы по всему миру, широкий спектр комплексных решений и реализованных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, Huawei уделяет большое внимание развитию рынка квалифицированных специалистов. В России, на фоне активного роста числа крупных инфраструктурных проектов с участием технологий Huawei, существенно увеличилась потребность в экспертах, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями и навыками для планирования, проектирования, внедрения, настройки, обслуживания и эксплуатации высокотехнологичных решений.

Однако на данный момент индустрия остро ощущает нехватку компетенций и в области ИИ, облачных вычислений, интернета вещей и больших данных. Для развития рынка квалифицированных кадров Huawei последовательно и целенаправленно инвестирует в разработку программ по подготовке специалистов. Так, в настоящее время в России в рамках профильных вузов организовано 80 ИКТ Академий Huawei, в которых студенты проходят обучение по направлениям «Сетевое администрирование», «Беспроводные сети», «Системы хранения данных», «Искусственный интеллект» и ряду других. Кроме того, Huawei разработала трехуровневую систему сертификации экспертов в области ИКТ, предназначенную для подготовки специалистов базового уровня (associate – как правило, выпускников средне-специальных учебных заведений), «профессионалов» (professional – выпускников вузов) и «экспертов» (expert – специалистов, обладающих значительным опытом). Уровень HCIE (Huawei Certified ICT Expert) является высшим в сертификационной иерархии Huawei и подразумевает наличие у обучаемого серьезной теоретической и практической базы, а также опыта работы по соответствующему направлению.

«Современный эксперт в области информационно-коммуникационных технологий должен обладать не только техническими знаниями, но и иметь представление об организации бизнес-процессов, поскольку ИТ – это уже давно не сервис, повышающий эффективность бизнеса, а один из его основных драйверов», – сказала Тамара Тавсултанова, руководитель отдела обучения Huawei Enterprise в регионе Евразия.

Стратегическими планами по развитию образовательной экосистемы Huawei в России поделился Тан Пэн, директор департамента сервиса и поставок Huawei Enterprise в регионе Евразия: «Ежегодно компания инвестирует более 10% своей выручки в исследования и разработки, благодаря чему занимает лидирующие в мире позиции в таких областях как 5G, ИИ, средства хранения данных, беспроводные технологии. Мы готовы делиться с нашими российскими заказчиками, партнерами и разработчиками не только технологиями и решениями, но и передавать им наши знания и опыт, обучать и сертифицировать экспертов, способствуя созданию в России интеллектуального сообщества единого цифрового будущего».

Бизнесу не хватает собственной разработки для прорыва
Бизнес

Компания Huawei является одним из лидеров в области разработки высокоскоростных беспроводных технологий последнего поколения – Wi-Fi 6, внедрение которых позволит значительно ускорить процесс цифровой трансформации во всех отраслях. Благодаря четырехкратному росту пропускной способности на абонента, а также количества одновременно подключенных абонентов, все больше компаний, предприятий, школ, больниц и других организаций применяют Wi-Fi 6 для обеспечения полного покрытия внутри своих кампусных сетей. Технология позволяет решать широкий круг ресурсоемких задач, таких как проведение видеоконференций в HD-форматах 4K и 8K, организация интерактивного обучения с применением виртуальной и дополненной реальности, а также телемедицинских сеансов и интеллектуальных роботизированных систем на производстве. Новые возможности ускорят развитие проектов цифрового образования, цифровых аэропортов, многоканального дистанционного банкинга, умного здравоохранения, правительства‎ и производства‎, приближая отрасли к полностью подключенному интеллектуальному миру.

«Беспроводные технологии развиваются стремительно и по своей эффективности и быстродействию уже давно составляют серьезную конкуренцию проводным, а в ряде пользовательских сценариев полностью их вытеснили, – отметил Сергей Аксенов, менеджер по развитию корпоративных сетевых решений Huawei Enterprise в России. – Решения нового поколения предъявляют более высокие требования к специалистам, которые с ними работают, поэтому запуск программы сертификации экспертов HCIE WLAN – это логичный и своевременный шаг, наш ответ на запрос со стороны бизнеса, который все чаще предпочитает беспроводные технологии проводным».

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