В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на китайское, замаскированное под российское

Российские операторы связи приступили к замене китайского DWDM-оборудования на отечественное. Но российских компонентов в нем почти нет – внутри большая часть компонентов все равно китайская.

Импортозамещение в телекоме

Российские операторы связи приступили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома» Илью Гуденко. Они меняют его на российское.

DWDM-оборудование применяется для передачи и приема интернет-трафика по оптическим сетям. Сами операторы связи, тоже подтверждают рост спроса на российское телеком-железо такого рода, равно как и его производители.

Гуденко сообщил, что «Транстелеком» – в числе тех, кто отказывается от китайского DWDM-железа в своей инфраструктуре в пользу российского. «Все потому, что инженерно оно (российское – прим. CNews) более эффективно с частотной точки зрения, чем китайское оборудование, которое мы ставили пять-семь лет назад», – заявил он «Ведомостям». Гуденко предпочел не раскрывать названия российских компаний, чья техника ныне вытесняет китайскую в инфраструктуре «Транстелекома».

Достойная конкурентоспособность

Российские операторы связи утверждают, что отечественное DWDM-оборудование вполне способно на равных конкурировать с иностранными аналогами – не только с китайскими, но и с западными. «На сегодняшний день отечественное DWDM-оборудование по своим техническим характеристикам не уступает как оборудованию китайских производителей, так и западным аналогам и может конкурировать с ними по стоимости», – сообщили CNews представители «МегаФона».

«МегаФон» в настоящее время занимается заменой иностранного DWDM-оборудования на отечественное, но не масштабно. Однако он вкладывает деньги в развитие новых сегментов сети с российским «железом». «Что касается других направлений, то мы активно взаимодействуем с отечественными производителями, работающими в части сети радиодоступа (RAN), опорной сети, серверного оборудования, оборудования IP-маршрутизации и информационной безопасности, а также многими другими», – сказали CNews в «МегаФоне».

По информации издания, аналогичную работу ведет и «Ростелеком». Оба оператора предпочли не называть бренды используемого DWDM-оборудования – ни китайского, ни российского.

У МТС иные причины для перехода на российское DWDM-железо. В его случае это реакция на уход из России западных производителей – теперь оператор устанавливает отечественное оборудование, а также его аналоги из дружественных стран, пишут «Ведомости».

Деньги, а не патриотизм

Вполне вероятно, что операторы связи, инициировавшие процесс перехода на отечественные DWDM-устройства, руководствуются вовсе не патриотическими идеями и не соображениями импортозамещения и импортонезависимости. Нельзя исключать, что основная причина здесь – деньги.

Уход из России иностранных компаний, поставлявших в страну DWDM-оборудование, развязал китайским фирмам руки, и те, без каких-либо усилий с их стороны избавившись от столь серьезных конкурентов, взвинтили цены в 10 раз. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель неназванного российского производителя оборудования.

По его словам, возросшие расходы стали бить по бюджету операторов связи. Вследствие этого они и решили приступить к импортозамещению.

Однако заменить предстоит не только китайское DWDM-железо. Операторы по-прежнему эксплуатируют продукцию американских компаний Ciena, Infinera, немецкой Coriant и финской Nokia. Среди китайских брендов числится ZTE, а также компания, в 2019 г. лишившаяся возможности устанавливать на свои смартфоны сервисы Google, утверждает собеседник «Ведомостей». С его слов, в 2022 г. на долю иностранного DWDM-оснащения приходись 44,3% рынка. Более свежую статистику он не привел.

К основным российским поставщикам DWDM-оборудования он отнес компании «T8», «Супертел» и «ИРЭ-Полюс». Как сообщал CNews, с марта 2025 г. «ИРЭ-Полис» называется VPG Laserone.

Российское ли

В компании «Т8» сообщили изданию о более чем 35-процентном росте продаж DWDM-оборудования в 2024 г. по сравнению с 2023 г., не раскрывая абсолютных значений. Представители компании подчеркнули, что замена такого оборудования с иностранного на российское потребует от операторов немалых вложений, и потому есть три вероятных сценария – постепенная замена технологически устаревающего иностранного «железа»; расширение емкости сети путем внедрения новых каналов поверх иностранного оборудования по технологии «чужой длины волны»; наладка новых линий на базе отечественного оборудования.

Вот только российского в отечественном DWDM-оборудовании почти ничего нет, утверждают собеседники «Ведомостей». По их подсчетам, оно на 80% состоит из китайских компонентов, а оставшиеся 20% – это российское ПО.