Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Гуденко Илья


СОБЫТИЯ


12.03.2026 «ТрансТелеКом» представляет новый продукт – интернет с комплексной защитой 1
19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Эксперт из ТТК расскажет на CNews Forum, как оставаться на связи в условиях глобальных изменений 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
02.05.2024 «ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто» 1
03.04.2024 Интеграция виртуальной АТС «ТрансТелеКома» и продукта E-Staff повышает эффективность кадровой работы 1
19.02.2024 Виртуальная АТС от компании «ТрансТелеКом» дает возможность звонков между абонентами АТС и IP-АТС по коротким номерам 1
07.02.2024 Виртуальная АТС от компании «ТрансТелеКом» теперь позволяет гибко настроить права доступа 1
07.02.2024 «Виртуальная АТС» ТТК теперь позволяет гибко настроить права доступа 1
30.01.2024 Расширен функционал продукта «Виртуальная АТС» Компании «ТрансТелеКом» 1
24.07.2023 Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Гуденко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2096 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14806 17
9142 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 260 15
Diasoft - Диасофт 1067 15
R-Vision - Р-Вижн 230 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 124 14
Аусферр ИТЦ 44 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 14
Ланит Интеграция 214 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 14
Polymedia - Полимедиа 156 14
Газинформсервис - ГИС 437 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Сбер - СберБизнес Софт 94 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1568 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 106 13
Северсталь Инфоком 95 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 211 10
Hoff Tech - Хофф Тех 45 8
МегаФон 10187 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 8
Ростелеком 10472 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 5
Терн ГК - Tern Group 79 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 5
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 52 5
Picvario - Пикварио 20 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 405 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 314 4
ИАС Диджитал 7 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 3
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 39 3
ITG - ITPOD - ИТПОД 66 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 2
Biocad - Биокад 88 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 130 2
РЖД - Российские железные дороги 2025 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 15
Кофемания 78 15
Cotton Club - Коттон Клаб 28 14
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 14
ВТБ - Почта Банк 507 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 587 14
ФосАгро 156 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 286 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 14
Finn Flare - ФФ Стайл 46 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 14
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 47 13
Альфа-Банк 1897 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 13
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 36 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 222 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 56 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 11
Северсталь ПАО - Severstal 571 11
Hansa - Ханса 114 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 125 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 71 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 82 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2216 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 14
Федеральное казначейство России 1885 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58109 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74461 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23204 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32400 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23533 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7752 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5458 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7410 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3438 15
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7164 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 862 15
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3406 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9008 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13124 14
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 191 14
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 14
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1013 14
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 14
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19182 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4710 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5943 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4662 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 649 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2447 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34307 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1231 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5343 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9452 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 330 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11396 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 648 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 117 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8497 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8264 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32156 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1401 3
Новые облачные технологии - МойОфис 914 15
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 421 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 88 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 14
НКТ - Р7-графика 46 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 14
НКТ - Р7-Офис 494 14
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 265 14
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 61 14
Протек - Здравсити 30 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 893 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 51 5
Сбер - Sberworks 6 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 454 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2131 2
Передовые технологии - RuDesktop 32 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 94 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 86 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 593 1
ITG - ITPOD Storage 27 1
ТТК ВАТС - ТТК Виртуальная АТС 1 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Google YouTube - Видеохостинг 2925 1
Microsoft Office 4021 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1396 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5262 1
Microsoft Office 365 991 1
1С:ERP Управление предприятием 743 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 267 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 324 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 232 1
IBM FileNet 130 1
Google Sheets - Google Таблицы 64 1
Аникин Дмитрий 66 15
Суровец Дмитрий 101 15
Шадаев Максут 1163 15
Глазков Александр 150 15
Нестеров Алексей 172 15
Галкин Николай 129 15
Цыганков Дмитрий 38 15
Урусов Виктор 152 15
Аксенов Олег 62 14
Новиков Денис 25 14
Замаруев Владимир 41 14
Оберемок Надежда 45 14
Милованов Андрей 46 14
Солдатенкова Ксения 41 14
Белан Иван 41 14
Желнова Алина 42 14
Артюхов Сергей 64 14
Натрусов Артем 312 14
Чаркин Евгений 314 14
Абакумов Евгений 224 14
Михалев Евгений 96 14
Малышев Сергей 99 14
Краснов Александр 89 14
Никитин Сергей 96 14
Кузнецов Евгений 55 14
Новикова Елена 104 14
Ульянов Николай 162 14
Теплицкий Дмитрий 88 14
Воронин Павел 184 14
Петухов Антон 62 14
Ермаков Николай 17 14
Нальский Максим 53 14
Врацкий Андрей 167 14
Заянц Илья 56 14
Соловьев Виталий 52 14
Смирнов Вячеслав 43 14
Каушанский Александр 56 14
Калякин Павел 78 14
Денисов Анатолий 57 14
Распопов Алексей 49 14
Россия - РФ - Российская федерация 159416 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46303 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53682 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18908 2
Европа 24723 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Индия - Bharat 5749 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3331 1
Германия - Федеративная Республика 12979 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 1
Индонезия - Республика 1027 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55408 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51629 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10620 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 467 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 493 14
Экономический эффект 1227 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1435 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4964 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20561 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4362 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8259 5
Энергетика - Energy - Energetically 5563 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8272 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3427 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 3
Черкизон - Черкизовский рынок 166 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26203 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15355 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 631 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3292 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1227 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2582 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1849 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32198 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7011 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2690 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 692 1
Металлы - Никель - Nickel 351 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 94 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 565 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 2
Ведомости 1325 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 2
Gartner - Гартнер 3626 1
РАН - Российская академия наук 2047 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 16
CNews AWARDS - награда 558 14
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2153 2
Docflow 147 1
ИнфоКом 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424596, в очереди разбора - 726953.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837