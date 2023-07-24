Разделы

Безопасность Телеком
|

Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года

Компания «Транстелеком» подготовила аналитический отчет за II квартал об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак».

Количество DDoS-атак во II квартале 2023 г. увеличилось в 1,5 раза, по сравнению c I кварталом 2023 г. Большая их часть была направлена на телекоммуникационную и транспортную отрасли. По сравнению с первым кварталом количество атак на транспортный сегмент выросло в 4,5 раза. Частыми мишенями для злоумышленников остаются образовательные организации и ИТ-компании, а также телекоммуникационные предприятия, которые во втором квартале атаковали в пять раз чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Максимальный объем атак пришелся на вторую половину мая. Самая долгая длилась 2,5 дня, скорость самой мощной атаки составила 60 Гбит/с. Наибольшую долю (почти 40%) составили атаки типа SYN flood.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения атаки.

«Наши специалисты готовы помочь клиентам решить любые вопросы, касающиеся защиты информационных ресурсов. Развитие проектов и сервисов в сфере обеспечения информационной безопасности – одно из ключевых направлений работы компании, высоко востребованное рынком», – сказал руководитель департамента поддержки продаж телеком-бизнеса компании «Транстелеком» Илья Гуденко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

Умер легендарный хакер, который попал в книгу Гиннеса, большой поклонник России

Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры

В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать

Хакеры переходят на российское ПО

Кто угодно может уничтожить чужой аккаунт в WhatsApp без ведома владельца. Спасения от этого нет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще