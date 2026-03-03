Datex E-Staff

Разделы

E-Staff - это система полного цикла, которая автоматизирует большинство рутинных операций в рекрутинге, включая воронку подбора, массовый подбор, процесс согласования кандидатов, распознавание резюме.

03.03.2026 «Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell 1
10.09.2024 «Телфин» повысил эффективность звонков HR-команды Lamoda 1
03.04.2024 Интеграция виртуальной АТС «ТрансТелеКома» и продукта E-Staff повышает эффективность кадровой работы 1
13.03.2024 MANGO OFFICE выпустил no-code конструктор чат-ботов 1
17.01.2024 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff 2
07.02.2023 Интеграция сервисов «Телфин» и E-Staff повышает эффективность работы рекрутинговых компаний и HR-специалистов 1
01.12.2017 Исследование Antal: компании делают ставку на автоматизацию HR-процессов 1
11.11.2016 Что хочет бизнес: Как ИТ позволяют создать хороший коллектив 1
03.10.2016 Что хочет бизнес: Как «облака» изменили представление об HR в России 1
16.06.2009 SuperJob.ru интегрировался с системой автоматизации рекрутинга E-Staff 2
08.02.2007 Завершена интеграция «БОСС-Кадровика» и E-Staff 2

