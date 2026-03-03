Разделы

«Норбит» и Nordwire запустили интранет для Ucell

«Норбит» совместно с Nordwire за шесть месяцев внедрил корпоративный портал на базе Websoft HCM для Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана. Интранет стал единым информационным центром для компании: теперь каждый сотрудник может быстро узнавать о происходящих изменениях и важных событиях. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

Планируя масштабирование бизнеса, мобильный оператор Ucell принял решение о создании единого информационного окна для всех сотрудников компании. Для реализации выбрали интеграторов «Норбит» и Nordwire, основываясь на их развитой экспертизе в сфере цифровизации HR и портфолио успешных кейсов. Интранет развернули на базе системы для автоматизации рекрутинговых процессов e-staff и платформы Websoft HCM, зарекомендовавшей себя как надежное и производительное решение для цифровизации HR, ранее в Ucell уже использовали ее для запуска модуля обучения.

Проект включал в себя полный цикл работ: от инсталляции и интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой до глубокой доработки и настройки функциональности под конкретные бизнес-процессы. Основной задачей было создание интуитивно понятного и многофункционального интранет-портала, который обеспечил бы каждого сотрудника всей необходимой информацией и сервисами в одном месте.

Специалисты внедрили порядка 600 функций, в том числе следующие ключевые модули: главную страницу, оформленную в соответствии с брендбуком, новостной портал, календарь событий, личный кабинет и профиль сотрудника, рабочее место руководителя и табельщика. Также настроили информирование, специфические разделы и сервисы.

Особенностью стала расширенная кастомизация интранет-портала, которая включала в себя элементы как брендбука компании, так и национальные символы Узбекистана. Кроме того, была реализована мультиязычность, чтобы сотрудники могли получать информацию и обучающие материалы, узнавать о мероприятиях и новостях, выбирать льготы или отправлять благодарности коллегам на удобном им языке. По итогам внедрения отмечаются улучшения во внутренних коммуникациях, рост информированности сотрудников, для которых сформирована прозрачная карта карьерного трекинга. Сегодня портал посещают до 1,1 тыс. уникальных пользователей в день, при штатной численности более 2,2 тыс. человек.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
Александра Сеит-Мамутова, руководитель проекта «Интранет Ucell»: «Объединенная команда экспертов «Норбит» и Nordwire создала среду, которая помогает нам продвигать культуру открытости и удобства, воплощенную в цифре. Теперь вся необходимая информация, от новостей до кадровых процессов, сосредоточена в одном месте, что значительно повышает удобство платформы. Мы видим, как она постепенно становится настоящей экосистемой».

Петр Рогинко, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Наша главная цель заключалась в том, чтобы запустить действительно удобный рабочий инструмент для каждого специалиста Ucell. Успех проекта подтвердил, что даже в сжатые сроки можно реализовать комплексный и технологичный интранет-портал, который стал центральной нервной системой внутренних коммуникаций».

