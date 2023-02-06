Рабочее место руководителя - Планшет руководителя

Разделы

06.02.2023 Разработано мобильное рабочее место руководителя для ОС «Аврора»

нной системы, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и прошедшей сертификацию ФСТЭК России и ФСБ России. «АРМ руководителя» – автоматизированное рабочее место руководителя среднего и высшего звена системы документационного управления (СДУ) «Приоритет», самой популярной системы электронного документооборота (СЭД) в рос
13.08.2012 «Микротест» будет использовать «Планшет руководителя» от Digital Design в своих проектах

амках сотрудничества «Микротест» будет использовать разработанный на iPad продукт Digital Design — «Планшет руководителя» — для реализации своих проектов по автоматизации бизнес-процессов. Как

14.05.2012 «Планшет руководителя» от Digital Design оснащен поддержкой Windows 7

Компания Digital Design обновила программный продукт «Планшет руководителя», предназначенный для руководителей крупных коммерческих и государственных организаций. В состав версии 2.4 вошел новый модуль «Показатели», позволяющий топ-менеджеру контр
12.04.2012 Fujitsu и Digital Design представили «Планшет руководителя»

Компании Fujitsu и Digital Design представили новое совместное решение – «Планшет руководителя». Это полноценное мобильное рабочее место для топ-менеджера, которое состоит из разработанного Digital Design приложения, интегрированного в бизнес-планшет Fujitsu STYLISTI
20.02.2012 Digital Design зарегистрировала «Планшет руководителя» в Роспатенте

Компания Digital Design получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Планшет руководителя», предназначенной для обеспечения мобильной работы топ-менеджеров с корпоративными системами. Внесение этого продукта в Реестр программ для ЭВМ Федеральной службы по интелл
16.11.2011 Digital Design внедрил на «Кировском заводе» «Мобильное рабочее место руководителя» на iPad

иях постоянно растущих объемов данных». Проект стал продолжением работ по внедрению СЭД DocsVision на «Кировском заводе». Специалисты Digital Design разработали два функциональных модуля – «Мобильное рабочее место руководителя» и «Сервер синхронизации с СЭД». Они обеспечили руководство предприятия индивидуально настроенным набором информационных материалов из системы электронного документоо
23.08.2011 Digital Design выпустила коробочное решение для iPad

Компания Digital Design выпустила новую версию программного продукта «Планшет руководителя 2.0» для iPad. Он обеспечивает мобильную работу руководителей высшего зв
23.06.2011 СКЗИ «КриптоПро CSP» интегрировано в рабочее место руководителя на iPad для СЭД CompanyMedia

Компании «ИнтерТраст» сообщила об интеграции средства криптографической защиты информации компании «Крипто-Про» в мобильное рабочее место руководителя высшего звенаiPapka — iPad-приложение для СЭД CompanyMedia. По информации «ИнтерТраст», использование средств криптографической защиты информации обеспечивает высокий
21.06.2011 Digital Design обеспечит безопасную работу на iPad

Компания Digital Design сообщила о завершении проекта по интеграции своего программного продукта «Планшет руководителя» с СКЗИ «КриптоПро CSP» для iPad. В новой версии продукта «Планшет руководителя», которая выйдет на рынок уже в середине лета, реализованы механизм двусторонней ауте
03.02.2011 Digital Design представила «Мобильное рабочее место руководителя» для банков

Компания Digital Design в рамках конференции «Решения для бизнеса: банки и финансы» представила свою новую разработку – «Мобильное рабочее место руководителя» банка на планшетах iPad. Новая разработка Digital Design представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений. Это настраиваемый инструмент, который

21.01.2010 «АРМ руководителя»: новый модуль СЭД «БОСС-Референт» поступил в продажу

ю продажу нового модуля системы электронного документооборота «БОСС-Референт» — «Автоматизированное рабочее место руководителя», предназначенного для повышения удобства работы с СЭД руководител
27.10.2009 DocsVision выпустила новый модуль «Рабочее место руководителя»

Компания DocsVision выпустила новый модуль «Рабочее место руководителя», предназначенный для использования руководителями компаний и организаций. Основной сценарий использования нового модуля – просмотр документов и отчетов, наложение на

