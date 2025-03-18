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Digital Design АВАКОР
АВАКОР — линейка программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков.
Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:
|Андреев Владимир 98 4
|Арефьев Дмитрий 7 2
|Востриков Юрий 70 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Белайчук Анатолий 31 1
|Калашников Александр 6 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Граков Игорь 2 1
|Россинский Игорь 1 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Истомин Константин 56 1
|Лобачев Владимир 4 1
|Беляев Константин 14 1
|Варфоломеев Антон 14 1
|Чернышев Алексей 3 1
|Ясакова Яна 1 1
|Тришина Светлана 1 1
|Гребешков Павел 2 1
|Суворов Андрей 46 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 981 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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