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Digital Design АВАКОР

АВАКОР — линейка программных продуктов для автоматизации внутреннего аудита, контроля и оценки рисков.


18.03.2025 «Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита 1
16.10.2024 Обновленное решение АВАКОР повысит эффективность внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
18.04.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала систему внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании «Россети» 1
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками 2
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
16.03.2020 «СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
06.06.2017 Завершен пилотный проект Минкомсвязи по переходу госорганов на отечественное ПО 1
16.09.2015 Digital Design представила решение для проведения внутреннего аудита и контроля 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 541 11
Docsvision - ДоксВижн 1010 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 3
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ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
ZSoft - Зет-Софт 4 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 17 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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