«СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска

В 10 филиалах и головных организациях банковской группы «СМП банка» запущена в опытно-промышленную эксплуатацию новая автоматизированная система сбора информации и ведения базы данных о событиях операционного риска, которую разработала компания «Диджитал дизайн» на базе платформы Docsvision. Основные цели внедрения системы – обеспечить транспарентность системы учета рисков, оптимизировать процесс коммуникации сотрудников разных регионов по данному направлению и достичь полного соответствия регуляторным требованиям Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

Игорь Граков, руководитель проектов направления автоматизации бизнес-процессов в «Диджитал дизайне», сказал: «Автоматизация внутреннего аудита и контроля рисков – востребованное направление в сфере ИТ сегодня. Большинство компаний понимают взаимосвязь между эффективностью бизнеса и управлением рисками. Кроме того, сейчас мы работаем в этом направлении и со многими государственными организациями, что обусловлено законодательными требованиями в сфере риск-менеджмента. И я думаю, что в дальнейшем процесс будет совершенствоваться, а техническая реализация – усложняться в соответствии с уточняющими документами».

Для реализации проекта по автоматизации сбора и обработки событий операционных рисков в банковской группе была выбрана компания «Диджитал дизайн», адаптировавшая платформенное решение собственной разработки АВАКОР (автоматизация внутреннего аудита, контроля и оценки рисков) под нужды «СМП банка». Была произведена загрузка ранее накопленных данных об операционных рисках в новую систему, изменился процесс ведения базы данных: новая концепция предполагает вовлечение в процесс информационного наполнения ответственных сотрудников подразделений. Кроме того, изменен формат и шаблон данных, отражающийся в системе.

Сегодня большая часть вовлеченных сотрудников подключена к системе при помощи веб-клиента – это рабочее место, предназначенное для внесения сведений об операционных рисках и их обработки. Для построения отчетности, администрирования справочников, а также ведения и мониторинга исполнения планов мероприятий было разработано полнофункциональное рабочее место риск-менеджера.

Система предлагает сотрудникам департамента риск-менеджмента работу с отчетностью по статистике событий операционного риска по направлениям деятельности и связанных с ними потерями, а также выявленными инцидентами, связанными с информационной безопасностью. На сегодняшний день сотрудники всех направлений, которые работают в разных регионах, используют единое информационное поле для учета операционных рисков. Внедрение системы позволило повысить удобство работы пользователей и, следовательно, процесс учета операционных рисков.

Игорь Россинский, заместитель директора департамента по операционным рискам «СМП банка», сказал: «Внедрение системы оптимизирует существующие в банковской группе процессы и процедуры управления операционными рисками. Применение системы АВАКОР несомненно приводит к синергетическому эффекту в управлении рисками. Система отличается удобным и понятным пользовательским интерфейсом, снижающим временные затраты сотрудников банка на обработку событий операционного риска».