Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Балтика» перешла на отечественное решение «АВАКОР» для автоматизации процессов аудита

Проект реализован разработчиком российского программного продукта — компанией «Диджитал Дизайн». Обеспечена поддержка всего цикла проведения аудита в области стандартов качества. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

Пивоваренная компания «Балтика» регулярно проводит оценку соответствия операционной деятельности корпоративным стандартам. Ее целью является обеспечение качества и эффективности производства. Прежде компания использовала иностранное приложение как инструмент поддержки работы внутренних аудиторов, а также для учета результатов внешних проверок.

В 2023 г. «Балтика» столкнулась с необходимостью перехода на отечественное решение. Главными критериями выбора новой системы были ее функциональность и инструменты самостоятельной настройки, а также возможности адаптации под индивидуальные особенности проведения аудитов.

По результатам анализа рынка «Балтика» сделала выбор в пользу «АВАКОР». Теперь аудиторы компании выполняют с помощью российского решения весь комплекс работ: от формирования документов и требований, согласно которым выполняются проверки, до постановки задач по устранению несоответствий и автоматического подведения итогов.

Особенностью проекта стала кастомизация «АВАКОР» с учетом потребностей специалистов «Балтики». Работа аудиторов связана с большим объемом информации: сотни вопросов содержат подробные сведения о процессах, целях и параметрах соответствия стандартам. При этом проверки проходят непосредственно на производственных площадках. По указанным причинам аудиторам требовалось обеспечить удобный доступ к данным со смартфонов или планшетов.

Специалисты компании «Диджитал Дизайн» дополнили «АВАКОР» инструментом, позволяющим структурированно представлять всю необходимую информацию на любых устройствах, включая мобильные. Аудиторы, работая с решением, получают доступ к вопросам в агрегированном виде, вводят результаты проверок и комментарии, ставят задачи по устранению нарушений ответственным сотрудникам.

«Мы рады высокой оценке «АВАКОР» от специалистов «Балтики». Ведь в компании на момент старта проекта уже имелся богатый опыт работы с зарекомендовавшей себя зарубежной системой проведения аудита. Этот фактор также помог нам успешно кастомизировать решение. Функциональные заказчики «Балтики» озвучили сложности, с которыми им приходилось сталкиваться прежде, и видение оптимального процесса проведения проверок, а мы воплотили эти идеи и пожелания в жизнь», — отметил Андрей Суворов, руководитель проектов компании «Диджитал Дизайн».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

В России изобрели дешевый метод измерения пульса по видео

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

«Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года

Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире

На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще