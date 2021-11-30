Получите все материалы CNews по ключевому слову
ZSoft ZPlatform Cloud
Флагманский продукт «Зет-Софт» – облачная BPM и ECM платформа, созданная на базе open source технологий, ZPlatform Cloud. Система позволяет создавать корпоративные приложения без навыков программирования, а также автоматизировать документооборот, HR-процессы и Service Desk без услуг дорогостоящих разработчиков и капитальных затрат. Платформа интегрирована с Microsoft Teams в виде приложения и чат-бота, выступающего в роли персонального ассистента и проводника.
УПОМИНАНИЯ
ZSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Лобачев Владимир 4 3
|Белайчук Анатолий 31 2
|Андреев Владимир 99 1
|Беленький Александр 36 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Арефьев Дмитрий 7 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
