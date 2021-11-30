ZSoft - ZPlatform Cloud

Флагманский продукт «Зет-Софт» – облачная BPM и ECM платформа, созданная на базе open source технологий, ZPlatform Cloud. Система позволяет создавать корпоративные приложения без навыков программирования, а также автоматизировать документооборот, HR-процессы и Service Desk без услуг дорогостоящих разработчиков и капитальных затрат. Платформа интегрирована с Microsoft Teams в виде приложения и чат-бота, выступающего в роли персонального ассистента и проводника.