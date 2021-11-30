Разделы

ZSoft Зет-Софт

ZSoft - Зет-Софт

«Зет-Софт» с 2001 года предлагает комплексные услуги по разработке, внедрению, развитию, аутсорсингу и поддержке программного обеспечения. Компания специализируется на современных решениях для автоматизации рабочих процессов любой сложности в организациях, представляющих средний и крупный бизнес. Флагманский продукт «Зет-Софт» – облачная BPM и ECM платформа, созданная на базе open source технологий, ZPlatform Cloud

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 2 776 328 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 2 776 328 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 1 627 445 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


Рынок BPM 2021 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 1
30.11.2021 Владимир Лобачев -

Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует

 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ZSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 167 3
Docsvision - ДоксВижн 1023 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 2
IBA Group - ИБА Групп 54 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
8728 1
Telegram Group 2390 1
Naumen - Наумен 666 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 249 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
iFellow - АйФэлл 43 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 41 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Открытые технологии 709 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1367 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1828 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1830 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 2
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 33 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1207 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2350 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 67 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
IoB - Internet of Behavior - Интернет поведения 5 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 157 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 3
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 2
Microsoft Office 3887 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 1
Statista 247 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Terrasoft Creatio 97 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 1
Digital Design - АВАКОР 11 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Лобачев Владимир 4 4
Белайчук Анатолий 31 3
Андреев Владимир 99 2
Потоцкий Игорь 11 2
Арефьев Дмитрий 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 967 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
Infogence Global Research 2 1
СамГУ - Самарский государственный университет 24 1
