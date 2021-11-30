Получите все материалы CNews по ключевому слову
ZSoft Зет-Софт
«Зет-Софт» с 2001 года предлагает комплексные услуги по разработке, внедрению, развитию, аутсорсингу и поддержке программного обеспечения. Компания специализируется на современных решениях для автоматизации рабочих процессов любой сложности в организациях, представляющих средний и крупный бизнес. Флагманский продукт «Зет-Софт» – облачная BPM и ECM платформа, созданная на базе open source технологий, ZPlatform Cloud.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 2 776 328 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ZSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
|Лобачев Владимир 4 4
|Белайчук Анатолий 31 3
|Андреев Владимир 99 2
|Потоцкий Игорь 11 2
|Арефьев Дмитрий 7 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.