IBA Group - ИБА Групп

|23.07.2020
|
В России началась «миграция» между ERP-системами SAP
ая система SAP ERP 6.0. Произойдет это в конце 2027 года, но «прокачаться» лучше заранее. По данным IBA Group, многие компании уже переходят на более современную платформу – SAP S/4HANA. Если г
|16.11.2015
|
ЦОД IBA Group начал свою работу
исле оказание услуг центра обработки данных (ЦОД), в ноябре текущего года начал функционировать ЦОД IBA Group. Об этом CNews сообщили в IBA Group. Основные услуги, предлагаемые заказчика
|30.09.2015
|
IBA Group внедрила СЭД в «Н Оперейтинг Компани»
Специалисты компании IBA Kz (ТОО «IBA (Ай Би Эй) Казахстан»), одной из компаний IBA Group, внедрили в ТОО «Н Оперейтинг Компани» (Казахстан) систему электронного документооб
|21.09.2015
|
IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь»
Компании IBA Group выполнила работы по внедрению информационно-управляющей системы предприятия на осно
|28.08.2015
|
IBA Group создала программный комплекс аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка»
Специалисты IBA Group выполнили проект по созданию, внедрению и сопровождению программного комплекса анал
|24.07.2015
|
Белорусский центр разработок IBA Group открыл новое производственное здание
Один из белорусских центров разработок IBA Group — компания IBA Gomel Park (резидент Парка высоких технологий/ПВТ) — открыл новое пр
|23.09.2014
|
IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси
ation extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г. компанией был получен сертификат, который подтверждает техничес
|18.11.2011
|
Мобильные решения IBA: свобода, скорость, независимость
оличество простых, интуитивно понятных действий, чтобы выполнять свои повседневные функции, при этом привычная функциональность информационных систем практически полностью сохраняется. Что предлагает IBA Компания IBA, имея богатый опыт в области разработки корпоративных информационных систем и систем электронного документооборота и стараясь адекватно реагировать на стремительный рост
|08.07.2011
|
Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты
– что крайне важно, инициировало проект по созданию управленческого инструментария. Об исполнителе IBA Group —разработчик, производитель и поставщик современных ИТ, системный интегратор, работ
|22.10.2008
|
Белорусский интегратор IBA защитился от спама с помощью Aladdin eSafe Mail
респонденции и вредоносного кода, поступающего через почтовые каналы связи, в белорусских компаниях IBA Group: «IBA-Минск», «IBA-Гомель», IBA IS и «НИИЭВМсервис». В системном интеграторе IBA ид
|24.11.2006
|
IBA-Гомель стал партнёром DocsVision
В ноябре 2006 г. компания DocsVision и белорусская компания IBA-Гомель подписали партнерское соглашение. Согласно договору, новый партнер получает права
|14.07.2006
|
IBA открыл представительство в Москве
Белорусский холдинг IBA открыл свое представительство в Москве — компанию «ИБА Рус». Целью такого шага было стать ближе к российским заказчикам. Ведущий центр разработок холдинга был основан в 1993 году. Сред
