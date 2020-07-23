Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185573
ИКТ 14397
Организации 11170
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 79946
География 2981
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

IBA Group ИБА Групп

IBA Group - ИБА Групп

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.07.2020 В России началась «миграция» между ERP-системами SAP

ая система SAP ERP 6.0. Произойдет это в конце 2027 года, но «прокачаться» лучше заранее. По данным IBA Group, многие компании уже переходят на более современную платформу – SAP S/4HANA. Если г
16.11.2015 ЦОД IBA Group начал свою работу

исле оказание услуг центра обработки данных (ЦОД), в ноябре текущего года начал функционировать ЦОД IBA Group. Об этом CNews сообщили в IBA Group. Основные услуги, предлагаемые заказчика
30.09.2015 IBA Group внедрила СЭД в «Н Оперейтинг Компани»

Специалисты компании IBA Kz (ТОО «IBA (Ай Би Эй) Казахстан»), одной из компаний IBA Group, внедрили в ТОО «Н Оперейтинг Компани» (Казахстан) систему электронного документооб
21.09.2015 IBA Group внедрила информационно-управляющую систему на основе прототипа в «Газпром трансгаз Беларусь»

Компании IBA Group выполнила работы по внедрению информационно-управляющей системы предприятия на осно
28.08.2015 IBA Group создала программный комплекс аналитической системы мониторинга сети банкоматов для «БПС-Сбербанка»

Специалисты IBA Group выполнили проект по созданию, внедрению и сопровождению программного комплекса анал
24.07.2015 Белорусский центр разработок IBA Group открыл новое производственное здание

Один из белорусских центров разработок IBA Group — компания IBA Gomel Park (резидент Парка высоких технологий/ПВТ) — открыл новое пр
23.09.2014 IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси

ation extension for Republic of Belarus 1.0, разработанное IBA IT Park, одним из центров разработок IBA Group. 26 августа 2014 г. компанией был получен сертификат, который подтверждает техничес
18.11.2011 Мобильные решения IBA: свобода, скорость, независимость

оличество простых, интуитивно понятных действий, чтобы выполнять свои повседневные функции, при этом привычная функциональность информационных систем практически полностью сохраняется. Что предлагает IBA Компания IBA, имея богатый опыт в области разработки корпоративных информационных систем и систем электронного документооборота и стараясь адекватно реагировать на стремительный рост
08.07.2011 Системы бюджетирования и BI в "Альфа-Банке" (Беларусь): цели достигнуты

– что крайне важно, инициировало проект по созданию управленческого инструментария. Об исполнителе IBA Group —разработчик, производитель и поставщик современных ИТ, системный интегратор, работ
22.10.2008 Белорусский интегратор IBA защитился от спама с помощью Aladdin eSafe Mail

респонденции и вредоносного кода, поступающего через почтовые каналы связи, в белорусских компаниях IBA Group: «IBA-Минск», «IBA-Гомель», IBA IS и «НИИЭВМсервис». В системном интеграторе IBA ид
24.11.2006 IBA-Гомель стал партнёром DocsVision

В ноябре 2006 г. компания DocsVision и белорусская компания IBA-Гомель подписали партнерское соглашение. Согласно договору, новый партнер получает права

14.07.2006 IBA открыл представительство в Москве

Белорусский холдинг IBA открыл свое представительство в Москве — компанию «ИБА Рус». Целью такого шага было стать ближе к российским заказчикам. Ведущий центр разработок холдинга был основан в 1993 году. Сред

Публикаций - 55, упоминаний - 78

IBA Group и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9547 16
SAP SE 5417 11
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 11
Microsoft Corporation 25197 10
8897 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 7
Memsfab 11 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 6
Oracle Corporation 6854 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2248 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 619 6
Docsvision - ДоксВижн 1030 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 4
SAP CIS - САП СНГ 863 4
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9164 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 665 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 292 4
Аурига - Auriga 74 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 3
StarSoft - StarSoft Development Labs - Star Software 35 3
MERA Networks 18 3
РСМ-системы 4 3
HP Inc. 5753 3
Крок - Croc 1814 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1835 3
Diasoft - Диасофт 1015 3
Рексофт - Reksoft 431 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 3
Открытые технологии 715 3
Accenture plc 692 3
Intel Corporation 12511 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
InterTrust - ИнтерТраст 334 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Летограф - Letograf 80 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8042 8
Почта России ПАО 2227 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2977 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 7
Лента - Утконос 178 7
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Северсталь ПАО - Severstal 554 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 4
Альфа-Банк 1856 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 4
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 312 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 2
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
ГПБ - Газпромбанк 1157 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2670 2
Евросеть 1417 2
Газпром ПАО 1405 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
Абсолют Банк 240 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 354 2
Газпром трансгаз 151 2
WikiMart - Викимарт 53 1
Новард УК - Novard 72 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Беларусбанк АСБ 15 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1272 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3443 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1129 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2805 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5188 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3507 3
Федеральное казначейство России 1870 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12741 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 788 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1985 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2140 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 72 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4821 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5207 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4755 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 905 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6243 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 780 7
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 5
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 352 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 738 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6415 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11318 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22829 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13254 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7220 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13280 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16988 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3402 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25888 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1385 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2403 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22772 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21866 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4653 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10055 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12273 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12186 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1040 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1954 5
Управляемость - Manageability 1914 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8092 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1339 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12145 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9285 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12261 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12936 4
Стандартизация - Standardization 2227 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11144 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1878 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11884 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7341 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2040 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31743 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12669 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 920 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 6
Apple iPad 3914 4
Microsoft Office 3923 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 566 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 3
Linux OS 10811 3
IBM FileNet 128 3
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 2
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 488 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
IBM DB2 392 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5770 2
Apple iPhone 4 789 2
IBM SPSS Statistics 54 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 2
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Aladdin eSafe 37 1
Aladdin eSafe Mail Pack - eSafe Anti-Spam 7 1
IBM Tivoli 284 1
IFS Applications 39 1
Oracle - Sun StorEdge 45 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 67 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Microsoft Office 2013 63 1
Hitachi Freedom Storage - Hitachi Freedom SAN Solution 6 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 46 1
OpenText - Micro Focus - Borland ALM - Borland Application Lifecycle Management 5 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 21 1
СМДО - Система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь 1 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Адмиральский Сергей 39 7
Широких Алексей 72 7
Потапенко Дмитрий 18 7
Кирюшин Сергей 90 7
Пегасов Сергей 55 7
Трухан Александр 8 7
Висящев Андрей 64 7
Сытин Дмитрий 57 7
Сапельников Сергей 109 6
Чаплыгин Роман 22 6
Федоренко Михаил 10 6
Беселидзе Ираклий 13 6
Torsten Time - Торстен Тиме 12 6
Ермолаев Артем 379 6
Шайхутдинов Роман 113 6
Волков Алексей 53 6
Тюркин Михаил 45 6
Назипов Дмитрий 85 6
Серова Елена 320 6
Юсупов Ренат 121 6
Акулич Сергей 4 4
Макаров Валентин 241 4
Казарцев Алексей 27 4
Громов Иван 102 3
Заединов Руслан 47 3
Лановенко Валерий 46 3
Гревцев Владимир 22 3
Митрейкин Александр 20 3
Кукшев Вячеслав 13 3
Кулигин Михаил 8 3
Пономаренко Антон 6 3
Пивоваров Константин 4 3
Коробков Валентин 3 3
Генс Георгий 76 3
Катамадзе Анна 118 3
Лебедев Александр 45 3
Кузьмин Алексей 38 3
Подлесный Константин 7 3
Романков Андрей 18 3
Головин Леонид 26 3
Россия - РФ - Российская федерация 155557 39
Беларусь - Белоруссия 6009 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53317 11
Европа 24595 11
Беларусь - Минск 672 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8047 8
Казахстан - Республика 5775 7
Украина 7772 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3165 6
Европа Восточная 3121 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18450 5
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3149 4
Франция - Французская Республика 7966 4
Индия - Bharat 5663 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1809 4
Германия - Федеративная Республика 12916 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18068 3
Швеция - Королевство 3671 3
Израиль 2781 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2916 2
Азия - Азиатский регион 5725 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1583 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1293 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 796 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 594 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 912 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 536 2
Польша - Республика 1999 2
Чехия - Чешская Республика 1329 2
Япония 13510 2
Ближний Восток 3023 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3376 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 403 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54651 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6189 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8201 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11664 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10468 5
Энергетика - Energy - Energetically 5487 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5813 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 5
Английский язык 6854 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8298 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1337 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4913 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7294 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3688 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11373 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7231 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8487 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3187 3
Миграция населения - Миграционные службы 432 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20208 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5357 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6296 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 925 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4894 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6016 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8026 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2051 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6317 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1821 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 2
Философия - Philosophy 496 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1316 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2326 2
IBA - Israel Broadcasting Authority - Израильское управление телерадиовещания 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11395 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ABC Radio Australia - Радио Австралия 1 1
Dagens Industri 11 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Forbes - Форбс 903 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 14
IDC - International Data Corporation 4941 3
Gartner - Гартнер 3601 3
IAOP Global Outsourcing 100 18 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Juniper Research 548 1
Forrester Research 828 1
Microsoft Research 140 1
Forrester Consulting 26 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 766 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
СамГУ - Самарский государственный университет 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 974 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1198 7
Docflow 147 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
День молодёжи - 27 июня 984 1
CNews AWARDS - награда 541 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398851, в очереди разбора - 732461.
Создано именных указателей - 185573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/