Индексная книга (каталог) CNews*
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IFS Applications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 40, упоминаний - 59
IFS Applications и организации, системы, технологии, персоны:
|Максин Сергей 2 2
|Николаев Андрей 17 2
|Бойко Павел 7 2
|Богданович Ирина 12 1
|Зарудный Владимир 1 1
|Кожевникова Людмила 1 1
|Орехов Владимир 2 1
|Царьков Юрий 2 1
|Кошелева Светлана 1 1
|Rautanen Leo - Раутанен Лео 1 1
|Баралейчук Виктор 1 1
|Самохин Андрей 5 1
|Клименко Алексей 13 1
|Забродин Алексей 21 1
|Демидов Михаил 134 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 4
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.