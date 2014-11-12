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IFS Applications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.11.2014 Inline Technologies будет создавать решения для судостроителей 1
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
13.06.2013 Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов 1
24.05.2012 «ГалоПолимер» автоматизировал формирование бухгалтерского учета на базе решения «1С» 1
21.02.2012 «ГалоПолимер» внедрил IFS Applications для управления процессами ТОиР 1
22.07.2011 Выбираем ERP-систему для СМБ: как не ошибиться 1
24.04.2009 Торговая сеть Systembolaget переходит на новую версию IFS Applications 1
16.01.2009 Pole/Zero внедрила ERP-систему IFS Applications 1
25.03.2008 НПО «Пульс» автоматизирует управление бизнесом на базе IFS Applications 2
02.11.2007 Inline Telecom Solutions воспользуется технологиями IFS 1
25.06.2007 «Евросервис» управляет бизнесом с помощью решений IFS Applications 1
24.04.2007 Rosslyn Medical выбрала решение IFS 1
15.03.2007 ЭЗТМ выбрал ERP-систему IFS Applications 1
05.02.2007 НК Neste Oil выбрала IFS Applications 1
15.01.2007 IFS Applications поможет Popypipe управлять бизнесом 2
15.01.2007 IFS и Microsoft разработают совместное ERP-решение 3
28.12.2006 Американский производитель авионики внедряет ERP-систему IFS Applications 2
20.12.2006 Biella внедрит IFS Applications в подразделениях по всей Европе 2
01.12.2006 Logan Teleflex выбрала ERP/EAM-систему IFS Applications 2
11.10.2006 Ponsse автоматизирует свое российское подразделение 2
29.06.2006 "Открытые Технологии" будут внедрять комплексную систему IFS Applications 2
27.03.2006 Будапештский аэропорт провел комплексную автоматизацию 1
16.03.2006 "Тбилавиамшени" проведет комплексную автоматизацию 1
04.07.2005 Saab внедрит ERP-систему IFS 1
16.06.2005 Эстонские энергетики внедрили IFS-приложение 1
14.06.2005 УОМЗ автоматизировал основные бизнес-процессы 1
24.03.2005 УОМЗ: информационная система для оборонного машиностроения 3
15.02.2005 "Нарвские электростанции" автоматизируют ТОиР 2
17.01.2005 Oriflame автоматизировала управление поставками 1
08.12.2004 Новокузнецкий водоканал внедрит ERP/EAM-систему IFS 2
31.08.2004 Норвежские автодилеры внедрят решение IFS за $10 млн. 1
11.08.2004 Paroc заплатит €2 млн. за ERP/EAM-систему IFS 2
01.04.2004 NEC купила себе немного IFS 2
18.03.2004 IFS Applications станет стандартом для автодилеров России? 1
27.11.2002 Компания "Корпоративные финансовые системы" подвела итоги работы за последний год 2
01.10.2002 Sun и IFS вступили в глобальный стратегический альянс 2
18.05.2002 Завершилась конференция "Информационные технологии для энергетического комплекса России" 2
23.01.2002 "УСП Компьюлинк" подписала соглашение с "КФС" 1
29.11.2001 "ФОРС" и IFS создали компанию "Корпоративные и Финансовые Системы" 2

Публикаций - 40, упоминаний - 59

IFS Applications и организации, системы, технологии, персоны:

IFS - Industrial and Financial Systems 76 35
9424 5
ФОРС СПб 5 3
Microsoft Corporation 25655 3
Oracle Corporation 7042 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 3
ФОРС - Центр разработки 698 3
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 3
SAP SE 5559 2
Галактика - Корпорация 1534 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 2
BAE Systems 178 1
Cornerstone OnDemand - Корнерстоун 4 1
ППВТИ - Пермское предприятие вычислительной техники и информатики - Oxtron - Окстрон 2 1
Рыбинсккабель - Рыбинский кабельный завод 9 1
Подольсккабель НП 2 1
Интелком 22 1
Modus Media 2 1
Микротест Программ лайн 6 1
Осьминожка - OsmiIT - Осми-ИТ 4 1
Beyond Gravity - Saab Ericsson Space - Saab Aerosystems - Saab Aerostructures 4 1
Unit4 3 1
Ростелеком 10797 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 1
IBM - International Business Machines Corp 9664 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 52 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2365 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 176 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Deutsche Telekom 953 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
АйТи 1506 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
АЗР Автомобиль — Звезда Руси 6 5
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 4
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 3
ГалоПолимер 14 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Vanguard Piping Systems 1 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Импэксбанк 21 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Ponsse - Понссе 1 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Neste Oil Corporation - Fortum Oil - Gas Oy 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
ЭЗТМ ОАО - Электростальский завод тяжелого машиностроения 1 1
Logan Teleflex 1 1
Тбилавиамшени - Тбилисское авиационное производственное объединение - Tbilisi Aircraft Manufacturing 1 1
Toyota - Daihatsu 3 1
Евросервис ГК 4 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 1
Volvo Cars 262 1
Boeing 1030 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 502 1
Airbus Group - Airbus Industries 245 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 246 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
American Airlines 90 1
Lockheed Martin 777 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 96 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 14
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1091 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2015 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 6
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 90 6
Управление финансами - Financial management 642 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 704 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 995 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1615 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1454 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2838 3
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 122 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8094 3
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10211 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 429 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1999 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 2
Управляемость - Manageability 2172 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4566 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2338 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 243 1
CALS - Continuous Acquisition and Life cycle Support - Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий - Автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению 23 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1082 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Epicor ERP 35 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 250 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
Exact Globe 6 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 1
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Tone 6 1
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Office 4109 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 59 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1381 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
SAP Concur 27 1
Microsoft Windows NT 889 1
Oracle NetSuite 38 1
SAP Business One - SAP B1 98 1
Microsoft Office 2007 265 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 47 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 500 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Максин Сергей 2 2
Николаев Андрей 17 2
Бойко Павел 7 2
Богданович Ирина 12 1
Зарудный Владимир 1 1
Кожевникова Людмила 1 1
Орехов Владимир 2 1
Царьков Юрий 2 1
Кошелева Светлана 1 1
Rautanen Leo - Раутанен Лео 1 1
Баралейчук Виктор 1 1
Самохин Андрей 5 1
Клименко Алексей 13 1
Забродин Алексей 21 1
Демидов Михаил 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 19
Швеция - Королевство 3761 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 7
Европа 24874 4
Казахстан - Республика 5977 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 3
Беларусь - Белоруссия 6227 3
Финляндия - Финляндская Республика 3682 3
Польша - Республика 2024 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 3
Украина 7898 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 49 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 2
Европа Восточная 3135 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2577 2
Германия - Федеративная Республика 13108 2
Венгрия 854 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1661 2
Эстония - Эстонская Республика 759 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
Япония 13737 1
Норвегия - Королевство 1851 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 1
Сингапур - Республика 1934 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Африка - Африканский регион 3623 1
Венгрия - Будапешт 116 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
США - Нью-Джерси 307 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Нидерланды 3708 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2545 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3406 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2439 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2996 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 2
Энергетика - Energy - Energetically 5756 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1809 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5408 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4770 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 757 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5948 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7351 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1179 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11128 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Информатика - computer science - informatique 1176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 4
IDC - International Data Corporation 4966 1
Gartner - Гартнер 3647 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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