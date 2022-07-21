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Infor M3 ERP Lawson M3 ERP Lawson Insight II

СОБЫТИЯ

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21.07.2022 Внедрение на производственном предприятии Bulten ERP-системы за два месяца 2
28.12.2021 Gartner признала Infor лидером в «Магическом квадранте» за 2021 год для облачных ERP-решений в сегменте продукт-ориентированных предприятий 1
28.02.2017 Infor выпустила новое EDI-решение для пользователей ERP-системы Infor M3 1
12.12.2016 Infor представил улучшенное решение для мобильного оборудования 2
30.01.2014 Infor предложила ускоритель развертывания для Infor M3 1
20.01.2014 Infor представила серию ускорителей внедрения для государственного сектора 1
13.01.2014 Infor оптимизирует решение Infor М3 для производителей свежих продуктов питания 3
02.07.2013 Infor выпустил новый релиз программного комплекса M3 1
13.06.2013 Усложнение ERP ведет к недовольству клиентов 1
30.01.2013 «Алко-Нафта» построила систему управления предприятием на базе Infor M3 ERP 4
10.01.2013 Kyocera переходит на Infor M3 2
29.04.1999 Hewlett-Packard и Lawson Software интегрируют HP Praesidium VirtualVault с Lawson Insight II 2

Публикаций - 13, упоминаний - 22

Infor M3 ERP и организации, системы, технологии, персоны:

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