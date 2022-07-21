Внедрение на производственном предприятии Bulten ERP-системы за два месяца

Команда корпоративных проектов «1С» нижегородской ИТ-компании Lad за два месяца внедрила «1С:ERP» для предприятия Bulten («Бултен Рус»), которое занимается изготовлением деталей крепежа для автомобильной промышленности. Когда перед заказчиком встала проблема импортозамещения зарубежного ПО, в рекордно короткие сроки Lad удалось перевести управлением предприятием на систему «1C:ERP». Об этом CNews сообщили представители компании Lad.

Производитель деталей крепежа Bulten оказался в ситуации, когда уход с российского рынка зарубежного партнера поставил под угрозу непрерывность бизнес- и производственных процессов. Несколько лет предприятие работало на зарубежном ПО, а его серверы находились за границей. Для продолжения деятельности компании в штатном режиме возникла необходимость в срочном переходе на отечественное решение.

Команде Lad предстояло изучить бизнес-процессы учета и планирования заказчика и осуществить миграцию с Infor M3 ERP на систему «1С:ERP Управление предприятием 2» на платформе «1С». Заказчик предъявлял достаточно высокие требования к системе. Автоматизации подлежали следующие участки: Закупки и сбыт; Производственный учет, построенный на этапах производственного процесса; Планирование производственного графика и сменно-суточных заданий; Адресный складской учет; Производство и обслуживание инструмента и оснастки на производственную программу; Синхронизация данных с бухгалтерией.

В соответствии с требованиями ISO 16949 следовало обеспечить прослеживаемость партий высокопрочного крепежа на всех этапах производства, чтобы в случае дефектов иметь возможность выявить этап, на котором произошел сбой по качеству, технологии или материалу, и отозвать всю бракованную партию.

Особенностью проекта стало то, что зарубежное ПО предполагало меньшее количество действий со стороны пользователя, чем решение на платформе «1С», поэтому перед программистами стояла задача сократить цепочку операций до одного действия.

Роман Сахаров, операционный директор Bulten: «С точки зрения производства, главная задача для ERP-системы – это преемственность, которая позволила бы быстро адаптировать рабочий персонал и избежать ошибок и финансовых потерь. Я думаю, у нас это получилось».

Процесс внедрения по классической водопадной технологии занимает от полугода до двух лет и более. В сложившихся условиях команде Lad пришлось отступить от классики и работать по методу Scrum, распределив объемы работ на спринты.

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Дмитрий Изыбаев, руководитель проектов Lad: «Мы разбили весь периметр работ на понятные нам процессы, и те этапы, которые обычно ведутся последовательно, мы вели практически одновременно: программист отрисовывал автоматизированное рабочее место, консультант-методолог с представителем заказчика прорабатывали логику и ключевые требования. После одного-двух дней разработки делились результатом – тут же корректировали и отправляли на запуск. Две-три итерации – и рабочий механизм был готов к запуску».

Таким образом, за два месяца команде Корпоративных проектов Lad удалось перезапустить оперативный контур на предприятии, обеспечив бесперебойную работу. Менеджмент «Бултен Рус» отмечает также, что расширился функционал в системе планирования, а также возможности получения отчетности.

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Lad – ИТ-компания и системный интегратор с федеральными и региональными проектами в B2B и B2C-сегментах. Является одним из основных франчайзи фирмы «1С» с 30-летним опытом на рынке.

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«Бултен Рус» – предприятие базируется в Нижнем Новгороде с 2014 г., занимается разработкой и производством деталей крепежа для автомобильной промышленности России и СНГ. Продукция включает в себя как стандартные изделия по индивидуальному заказу, так и специальные крепежные детали, адаптированные к требованиям заказчика.