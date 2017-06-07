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RBC BIP RBC Bank Interface Program
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.06.2017
|Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP 2
|06.03.2017
|RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков 2
Публикаций - 3, упоминаний - 5
RBC BIP и организации, системы, технологии, персоны:
|Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
|RBC Group 7 2
|Oracle Corporation 7074 2
|IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
|SAP SE 5601 1
|1С 9594 1
|Bolаshak Atyrau - Болашак- Атырау 1 1
|SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
|Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
|Казахстан - Республика 6048 2
|Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.