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RBC BIP RBC Bank Interface Program

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.06.2017 Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP 2
06.03.2017 RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

RBC BIP и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
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