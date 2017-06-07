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Infor Systems Union Group Infor FMS SunSystems PSA Infor FMS SunSystems Professional Services Automation Infor FMS SunSystems Vision Enterprise

СОБЫТИЯ

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07.06.2017 Bolаshak Atyrau автоматизировала формирование платежных поручений и обработку банковских выписок на базе RBC Solutions BIP 4
06.03.2017 RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков 1
13.10.2016 RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана 1
19.03.2015 BI Partner расширила хранилище данных для «Юнилевер Русь» 1
23.10.2013 «АДВ Маркетинг Сервисез» внедрила систему бизнес-анализа от Infor 2
10.04.2013 LLP в России представила комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов нефтегазовой отрасли 1
19.10.2012 InterContinental Hotels Group внедрила Infor SunSystems в двух отелях Crowne Plaza в Санкт-Петербурге 3
06.07.2011 Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн 1
06.04.2011 Infor представила новое решение для управления финансами 4
05.04.2011 Infor предлагает новый интерфейс для пользователей корпоративных приложений 1
22.02.2011 Marriott выбрал Infor FMS SunSystems для своего нового отеля в Санкт-Петербурге 2
20.07.2010 «Микротест» создал единую систему управления персоналом для DHL Express в России 1
03.07.2008 «Комстар-ОТС» внедрил ERP недорого - $12 млн 1
21.06.2007 СК «Провидна» построит КИСУ персоналом на базе системы HRB 1
16.04.2007 Hines в Москве внедрит Infor FMS SunSystems 4.6 3
28.03.2007 Infor выпускает новую версию SunSystems 4
21.02.2007 Отель The Ritz-Carlton, Moscow закупил ПО для автоматизации бизнеса 2
24.03.2004 В SunSystems появился новый модуль для предприятий нефтеперерабатывающей отрасли 1
03.09.2003 MAPICS и Systems Union усовершенствуют финансовое решение для производственных предприятий 1
09.06.2003 Представлено новое решение для анализа финансовой информации и бюджетирования 4
09.07.2002 Robertson&Blums будет продвигать в России ситему SunSystems PSA 3
02.07.2002 Systems Union начала поставки системы управления проектами SunSystems PSA 4
06.06.2002 "Маг Консалтинг" и IIG заключили соглашение о сотрудничестве 1
04.03.2002 Robertson&Blums представила новую версию системы SunSystems 2
10.08.2001 HTML Client будет работать на Нижневартовском месторождении СП "Ваньеганнефть" 1
10.11.2000 Открылся сайт, посвященный программному обеспечению SunSystems 1
31.10.2000 "Петербургская телефонная сеть" приобрела дополнительные лицензии SunSystems 1
21.07.2000 Robertson&Blums Corporation объявила о выпуске нового программного продукта, предназначенного для B2B и B2C 1

Публикаций - 29, упоминаний - 54

Infor Systems Union Group и организации, системы, технологии, персоны:

Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 12
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 10
Oracle Corporation 7074 6
LLP Group 4 3
SAP SE 5601 3
RBC Group 7 3
9594 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25775 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Микротест 284 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Открытые технологии 732 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
BAE Systems 179 1
IIG - Info Industries Group - Инфо Индастриз Груп 6 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Роснефть - НижневартовскНИПИнефть - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие - ТНК-Нижневартовск 12 1
Роснефть НК - Ваньеганнефть СП 3 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Air Astana - Эйр Астана - Казахстанская авиакомпания 9 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Cargill 12 1
Инаудит Альянс - Руфаудит Альянс 1 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Bolаshak Atyrau - Болашак- Атырау 1 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 4
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
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PSA - Professional Services Automation - класс учетных систем для сектора профессиональных услуг 9 2
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
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Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Turkcell Bip - Мессенджер 36 2
Infor Workspace 5 2
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 2
RBC BIP - RBC Bank Interface Program 3 2
Infor ERP XA - MAPICS - Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems 10 1
Robertson&Blums - RB eStore 1 1
Infor WFM - Infor Workforce Management 6 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Microsoft Outlook 1506 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Oracle Hyperion 259 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Infor ION 15 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
RBC e.Invoicing 1 1
Infor BI OLAP 1 1
Сараев Алексей 14 3
Алжанова Жанаргуль 1 1
Аллаяров Умид 1 1
Пачкин Владимир 1 1
Somasundaram Soma - Сомасундарам Сома 3 1
Седнева Елена 1 1
Kugel Robert - Кугель Роберт 2 1
Петрова Елена 20 1
Горбатюк Павел 11 1
Lenawa Chamindra - Ленава Чаминдра 2 1
Богдашкин Роман 3 1
Davies Peter - Дейвис Питэр 1 1
Бибик Олег 2 1
Вишневский Станислав 1 1
Рахимбаев Медет 2 1
Westerlund Tom - Вестерлунд Том 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Казахстан - Республика 6048 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Украина 7928 3
Европа 24964 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Payroll - Платежная ведомость 21 1
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ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
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ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Астрономия - Квазар - Quasar 85 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Ventana Research 7 1
World University Services 1 1
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