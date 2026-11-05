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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вишневский Станислав

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров 1
23.10.2013 «АДВ Маркетинг Сервисез» внедрила систему бизнес-анализа от Infor 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вишневский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
LLP Group 4 1
9789 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 50 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3107 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8075 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8839 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3731 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2912 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9744 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 868 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2039 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1028 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5224 1
NAND flash memory - флеш-память - NAND 2D flash memory - NAND 3D flash memory 784 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10586 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8851 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 1
Electron - фреймворк 90 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1480 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Infor Systems Union Group - Infor FMS SunSystems PSA - Infor FMS SunSystems Professional Services Automation - Infor FMS SunSystems Vision Enterprise 29 1
Meta Platforms - React - React Native 23 1
Linux OS 11747 1
Microsoft Windows 17088 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 303 1
Discord 193 1
Infor BI OLAP 1 1
Седнева Елена 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 242 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3158 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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