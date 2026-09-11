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Бухгалтерия General Ledger Главная бухгалтерская книга

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2026 Российский энергетический гигант отказывается от SAP в пользу отечественного ПО 1
28.03.2025 «Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
21.12.2022 Изучаем нюансы перехода с западной ERP на российскую платформу «Ма-3» 1
25.08.2022 «Диасофт» поможет банкам роботизировать бизнес-процессы по подготовке отчетности для Банка России 1
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 1
03.08.2020 Как ускорить закрытие месяца на 20%, работая удаленно. Опыт Oracle 1
30.01.2019 Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности 1
20.07.2017 «Корус Консалтинг» развивает систему бизнес-анализа Pernod Ricard Rouss 1
13.04.2017 Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век» 1
28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE 1
07.10.2015 Будущее финансов: как придать ускорение бизнесу 1
15.09.2015 R-Style Softlab перевела системообразующий модуль RS-Bank V.6 на новый интерфейс 1
26.05.2015 Владимир Рахтеенко - ИТ просто обязаны поддерживать развитие бизнеса,
а в идеале — опережать его 1
27.03.2015 «Тамбовкредитпромбанк» перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
16.12.2014 ERP в эру больших данных: как повысить производительность? 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
04.03.2014 От модернизации системы Казначейства к Электронному бюджету России 1
17.10.2013 «Национальный Банк Пакистана» внедряет АБС RS-Bank 1
27.09.2013 В «Газпромбанке» внедрены «Главная книга» и автоматизированная система обогащения данных для отчетности 1
18.09.2013 Custis внедрил в «Газпромбанке» систему учета для сделок на межбанковском валютном рынке 3
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
03.07.2013 В «Газпромбанке» внедрены «Главная книга» и автоматизированная система обогащения данных для отчетности 1
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу 1
16.08.2012 «Газпромбанк» удержал уровень ИТ-расходов 1
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13 1
30.05.2012 "Альфастрахование": Как не сорвать бюджетную кампанию 1
25.08.2011 «Газпромбанк» значительно сократил ИТ-бюджет 1
04.08.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2011 года 1
22.02.2011 Marriott выбрал Infor FMS SunSystems для своего нового отеля в Санкт-Петербурге 1
02.02.2011 R-Style Softlab визуализировала отчетность в «Северном банке Сбербанка» 1
20.09.2010 «Корус Консалтинг» представил новую версию SaaS-приложения для финансового планирования и отчетности - Adaptive Planning 7.0 1
22.06.2010 Golder Electronics оптимизирует бизнес-процессы с помощью Microsoft Dynamics AX 1
22.04.2010 Oracle Hyperion Planning пополнился новым модулем для управления бюджетами 1
21.04.2010 Oracle выпустила приложения для оптимизации финансовой отчетности и закрытия отчетных периодов 1
12.01.2010 «Пробизнесбанк» перешел на RS Bank V.6 1
29.10.2009 Новое решение IBS Borlas обеспечит аудит и контроль бухгалтерской отчетности 1
14.10.2009 «АФ Банк» построил ЕИС с помощью решений SAP 1
05.06.2009 Новая версия Oracle EPM оснащена адаптером для SAP 1
21.04.2009 Oracle обновила средства интеграции бизнес-приложений 1

Публикаций - 52, упоминаний - 54

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7097 18
SAP SE 5624 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Diasoft - Диасофт 1166 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 715 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
Microsoft Corporation 25833 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 541 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 547 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1496 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Temenos AG 26 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
SAS Institute 1086 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 2
Experian Scorex 7 2
Amphora Group - Амфора Групп 22 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Ростелекон 1 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 18 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
Forbis 4 1
Colvir Software Solutions 6 1
LLP Group 4 1
Росатом - Элерон СНПО ФЦНИВТ - Федеральный центр науки и высоких технологий - Элерон НПЦ ФГУП - Элерон СНПР ФГУП - технопарк 20 1
X Corp - Twitter 2942 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 664 1
HP Inc. 5907 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 3
Альфа-Банк 1985 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8962 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 2
Северсталь ПАО - Severstal 636 2
Спортмастер - Sportmaster 203 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 5 1
Северсталь ПАО - Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
ТКПБ - Тамбовкредитпромбанк 1 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
Мосэнергобиржа - Московская энергетическая биржа 1 1
Владбизнесбанк 5 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 1
Авикос-АФЕС 3 1
Ровноазот 1 1
ASFI - Астана-Финанс 2 1
Воткинский завод 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 1
Visa International 1996 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2444 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Альфа-Групп 745 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 635 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Альфа-Капитал УК 161 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2356 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6590 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 590 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2887 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 265 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 259 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 281 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 172 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12364 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7884 12
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1166 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13233 8
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5700 7
Управление финансами - Financial management 648 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14061 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33740 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24600 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12944 5
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2745 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2387 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1714 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26618 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5299 3
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 855 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1053 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4911 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10442 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4628 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3167 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1687 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 359 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 512 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6546 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26477 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 8
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 6
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 4
Oracle Hyperion 261 4
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1108 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1451 3
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 76 3
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 3
Oracle PeopleSoft 426 3
Oracle Hyperion Essbase 47 2
Microsoft Office 4201 2
Apple - App Store 3138 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Oracle Java - язык программирования 3486 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 2
Diasoft FA# АБС 68 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 266 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 489 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 2
SAP Sybase 292 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 2
Oracle Applications 90 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Diasoft FA# Retail 11 1
Diasoft FA# Bank - Diasoft FA# Finance 13 1
Diasoft FA# Accounting 1 1
Diasoft FA# Reporting 1 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 1
Тихомиров Сергей 19 3
Фомичев Андрей 74 2
Константинов Михаил 6 2
Дробышевский Михаил 53 2
Широких Алексей 72 2
Толкачева Екатерина 43 1
Киперварг Галина 32 1
Данилина Марианна 33 1
Покатаева Елена 2 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Сараев Алексей 14 1
Зуев Андрей 22 1
Артюхин Роман 11 1
Вихров Сергей 8 1
Тятенкова Елена 26 1
Клевцов Владимир 1 1
Максимова Елена 2 1
Лопина Людмила 1 1
Михлин Андрей 1 1
Базаров Павел 2 1
Саунин Дмитрий 1 1
Рубцов Игорь 3 1
Тульчинский Станислав 94 1
Малышева Валентина 1 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Волщуков Юрий 2 1
Серегина Юлия 1 1
Чуенков Евгений 1 1
Калебнет Денис 2 1
Тютюнник Александр 45 1
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
Бахтадзе Мамука 2 1
Аллаяров Умид 1 1
Ассовский Олег 2 1
Талантов Михаил 2 1
Чекмарев Анатолий 23 1
Каращук Анатолий 1 1
Каплунник Ирина 1 1
Засимов Алексей 1 1
Верес Анатолий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167476 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 6
Европа 25008 5
Европа Восточная 3140 3
Казахстан - Республика 6082 2
Азия - Азиатский регион 5943 2
Дания - Королевство 1339 2
Германия - Федеративная Республика 13271 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19273 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1455 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Япония 13834 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19660 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8631 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Франция - Французская Республика 8193 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2084 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 431 1
Турция - Турецкая республика 2636 1
Индонезия - Республика 1067 1
Украина 7940 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2857 1
Испания - Королевство 3843 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 1
Грузия 1336 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1788 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1148 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1042 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53843 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6624 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7561 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6603 7
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27502 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6587 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3607 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2565 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34060 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18284 4
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11856 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11732 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16223 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3053 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8538 3
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 708 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4651 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 430 3
Энергетика - Energy - Energetically 5921 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7501 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2932 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8885 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1748 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5548 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2732 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11426 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3520 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2453 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5822 2
Ватаным Татарстан 2 1
FT - Financial Times 1300 1
Ведомости 1503 1
Gartner - Гартнер 3664 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 150 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
Moody's Investors Service 136 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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