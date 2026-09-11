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Бухгалтерия General Ledger Главная бухгалтерская книга
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 52, упоминаний - 54
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 237 1
|Тихомиров Сергей 19 3
|Фомичев Андрей 74 2
|Константинов Михаил 6 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Широких Алексей 72 2
|Толкачева Екатерина 43 1
|Киперварг Галина 32 1
|Данилина Марианна 33 1
|Покатаева Елена 2 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Сараев Алексей 14 1
|Зуев Андрей 22 1
|Артюхин Роман 11 1
|Вихров Сергей 8 1
|Тятенкова Елена 26 1
|Клевцов Владимир 1 1
|Максимова Елена 2 1
|Лопина Людмила 1 1
|Михлин Андрей 1 1
|Базаров Павел 2 1
|Саунин Дмитрий 1 1
|Рубцов Игорь 3 1
|Тульчинский Станислав 94 1
|Малышева Валентина 1 1
|Дробышевсикй Михаил 1 1
|Волщуков Юрий 2 1
|Серегина Юлия 1 1
|Чуенков Евгений 1 1
|Калебнет Денис 2 1
|Тютюнник Александр 45 1
|Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 1
|Бахтадзе Мамука 2 1
|Аллаяров Умид 1 1
|Ассовский Олег 2 1
|Талантов Михаил 2 1
|Чекмарев Анатолий 23 1
|Каращук Анатолий 1 1
|Каплунник Ирина 1 1
|Засимов Алексей 1 1
|Верес Анатолий 1 1
|Ватаным Татарстан 2 1
|FT - Financial Times 1300 1
|Ведомости 1503 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.