Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Покатаева Елена


УПОМИНАНИЯ


Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха» 1
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Покатаева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Крок - Croc 1791 1
Red Hat 1335 1
Broadcom - VMware 2437 1
Microsoft Corporation 25046 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
Ингосстрах СПАО 446 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 383 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 52 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 644 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 960 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1265 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1089 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 559 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 1
Управляемость - Manageability 1862 1
Linux OS 10625 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Microsoft Azure DevOps 20 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 224 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 79 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Microsoft Teams - MS Teams 594 1
Microsoft Windows 16127 1
Apple iPhone 6 4863 1
Лобас Аркадий 36 1
Бонев Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Великобритания - Шотландия 340 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Льготы - Льготные кредиты 151 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще