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Microsoft Azure DevOps



25.04.2025 Microsoft изобретательно наказала разработчиков форков VS Code. Они внезапно лишились совместимости с C/C++ 1
21.10.2024 Microsoft призналась: потеряна часть клиентских логов безопасности. Кибератаки и угрозы не отслеживались 1
Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке? 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 1
18.03.2024 Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
21.09.2023 СберТех рассказал о собственном решении для управления DevOps-конвейером 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
Зачем цифровому бизнесу гибридные облака: опыт «Ингосстраха» 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
20.04.2020 Microsoft научила искусственный интеллект искать ошибки в своем программном коде 1
18.09.2019 Softline предложила компании ABBYY оптимальный план миграции в облако 1
09.09.2019 «Код безопасности» перевел поддержку клиентов на Naumen Service Desk 1
17.06.2019 IaaS и PaaS доминируют на рынке: бизнес смотрит в сторону гиперконвергентности 1
07.06.2019 Не бойтесь системных изменений 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 2
07.05.2018 Microsoft объявила новую стратегию: Искусственный интеллект в любом приложении и устройстве 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Microsoft Azure DevOps и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24796 10
GitHub 862 5
Amazon Inc - Amazon.com 3036 2
Softline - Софтлайн 2943 2
8409 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 29 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2015 2
Naumen - Наумен 641 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Yandex - Яндекс 7629 1
Huawei 4000 1
Qualcomm Technologies 1845 1
Xiaomi 1791 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Код Безопасности 643 1
DJI 75 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 21 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Commvault 173 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Крок - Croc 1782 1
Red Hat 1323 1
BMC Software 92 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 1
Broadcom - VMware 2402 1
Profiscope - CodeScoring 8 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 16 1
Инверсия - Инверсия НПФ 145 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13079 1
SAP SE 5321 1
Ланит Интеграция 195 1
Монолит-Инфо 123 1
Atlassian 122 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1091 2
Волго-Дон АгроИнвест 3 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Ингосстрах СПАО 429 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Абсолют Банк 234 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 287 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Unsplash 953 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Федеральное казначейство России 1805 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 14
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Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 2
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Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 198 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7155 1
Apple iPad 3878 1
Red Hat Ansible 110 1
Apple macOS 2101 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
Microsoft Edge - браузер 1999 1
JavaScript - JS - язык программирования 1222 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 168 1
Microsoft Azure Stack 74 1
NetApp HCI 11 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 344 1
Docker - Платформа распределённых приложений 354 1
Microsoft Hololens 74 1
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Рубин Дмитрий 52 1
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Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
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Боровая Елена 2 1
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Кострюков Артем 7 1
Тятюшев Максим 106 1
Урусов Виктор 131 1
Абакумов Евгений 206 1
Кирьянова Александра 140 1
Аксенов Олег 46 1
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Врацкий Андрей 141 1
Харитонов Вадим 28 1
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Ульянов Николай 116 1
Калякин Павел 66 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 47 1
Нальский Максим 36 1
Милованов Андрей 31 1
Каушанский Александр 33 1
Воронин Павел 144 1
Солдатенкова Ксения 26 1
Белан Иван 26 1
Желнова Алина 27 1
Благоразумов Андрей 17 1
Перов Евгений 71 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 2
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Земля - планета Солнечной системы 10447 1
Россия - СФО - Новосибирск 4396 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48928 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13966 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52233 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24610 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8932 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5559 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2493 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1321 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2191 2
Аудит - аудиторский услуги 2777 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16621 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7112 2
Экономический эффект 1099 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7965 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2490 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 772 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3323 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3694 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 433 1
Английский язык 6722 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1938 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3221 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5196 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7618 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 304 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1472 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1710 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2789 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3538 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 305 1
VentureBeat 90 1
Ars Technica 428 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 712 2
IDC - International Data Corporation 4915 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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