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Microsoft Azure DevOps
Microsoft Azure DevOps и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
|Натрусов Артем 285 2
|Чаркин Евгений 298 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 202 1
|Рубин Дмитрий 52 1
|Корнейчук Владимир 1 1
|Буланов Игорь 1 1
|Елисеева Татьяна 4 1
|Голованов Леонид 5 1
|Гревцев Александр 31 1
|Засохлин Иван 9 1
|Вахнин Павел 53 1
|Андрианов Павел 84 1
|Бонев Игорь 5 1
|Муминов Тимур 2 1
|Боровая Елена 2 1
|Покатаева Елена 2 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Кострюков Артем 7 1
|Тятюшев Максим 106 1
|Урусов Виктор 131 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Аксенов Олег 46 1
|Шадаев Максут 1037 1
|Врацкий Андрей 141 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Ульянов Николай 116 1
|Калякин Павел 66 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Милованов Андрей 31 1
|Каушанский Александр 33 1
|Воронин Павел 144 1
|Солдатенкова Ксения 26 1
|Белан Иван 26 1
|Желнова Алина 27 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Перов Евгений 71 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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