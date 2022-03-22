CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО

Российское решение композиционного анализа программного обеспечения CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители компании Web Control.

Современная разработка ИТ-продуктов активно применяет программные компоненты с открытым исходным кодом (OSS, Open Source Software). Практически всегда таких компонентов на порядок больше, чем проприетарных. Использование OSS дает значимое ускорение разработки, но при этом его бесконтрольное использование увеличивает риски для безопасности. Для управления этими рисками применяются решения класса композиционного анализа ПО (SCA, Software Composition Analysis), которые автоматически определяют используемые OSS зависимости, показывают найденные в них уязвимости и предоставляют информацию об их устранении.

Продукт CodeScoring повышает безопасность использования Open Source на всех этапах обеспечения жизненного цикла разработки программного обеспечения. База знаний CodeScoring содержит собираемый из крупнейших репозиториев реестр компонентов, который регулярно обогащается данными об имеющихся в них уязвимостях и лицензиях, получаемых из различных источников. CodeScoring поддерживает ключевые OSS экосистемы популярных языков программирования, такие как Maven, PyPi, NPM, RubyGems и другие.

CodeScoring является фундаментом безопасной разработки:

Автообнаружение зависимостей — анализ состава кода, автоматическое нахождение файлов манифестов пакетных менеджеров, выявление прямых и транзитивных зависимостей открытого программного обеспечения (OSS).

Ведение реестра компонентов программных проектов (SBoM).

Проверка совместимости Open Source лицензий — выявление лицензий для обнаруженных OSS зависимостей и проверка их совместимости между собой на основании интегрированных политик.

Выявление уязвимых Open Source компонентов в программных проектах на основании актуальной информации из авторитетных источников NVD NIST и GitHub Advisories.

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Предоставление полной информации об уязвимостях, включая имеющиеся рекомендации по их устранению.

Отслеживание новых уязвимостей и изменения лицензионных соглашений в контролируемых программных проектах.

Реализация собственных политик применения открытых программных компонентов.

Интеграции в жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC). CodeScoring работает с наиболее распространенными репозиториями кода: GitHub, GitLab, BitBucket и Azure DevOps. Для полноценной работы в CI/CD пайплайне реализованы API и возможность интеграции через консольного агента.

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