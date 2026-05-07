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Atlassian Bitbucket репозиторий хостинг проектов и их совместной разработки

Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.05.2026 Positive Technologies: число нового вредоносного ПО выросло на 38% 1
28.01.2026 Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов 1
Бизнес заинтересован в замене ИТ-конвейера 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
19.08.2025 Российская альтернатива Zephyr Jira – EvaTest обновлена до версии 2.30 1
18.08.2025 EvaTeam обновила аналог Jira Service Management до версии 2.30 1
15.08.2025 Аналог Confluence от EvaTeam обновлен до версии 2.30 1
13.08.2025 EvaProject и EvaGit обновлены до версии 2.30 «Иркутск» 1
13.08.2025 Cicada8 выпустила обновление платформы для управления уязвимостями и цифровыми угрозами 1
30.05.2025 Как устроен российский конвейер разработки ПО 1
25.02.2025 F6 рассказала о новых инструментах ReaverBits в атаках на российские компании 1
18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером 1
16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
20.08.2024 Опасных троянцев и инфостилеров разбрасывают по всему миру через легитимные сервисы 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
19.04.2024 ВТБ перевел производство ИТ-решений на российские системы 1
12.04.2024 Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода 1
08.04.2024 Прибыльное подразделение Amazon увольняет сотни сотрудников, потому «что индустрия быстро меняется» 1
09.11.2023 Почему бизнесу выгодно автоматизировать обзоры кода 1
28.08.2023 Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1
03.03.2022 iFellow Group открывает центр поддержки продуктов Atlassian 1
26.01.2022 Как система Test IT превращает обеспечение качества в культуру 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
30.07.2020 Qiwi создала сервис, который ищет утечки исходного кода в интернете 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 1
20.04.2020 Linksys принудительно сбросил пользовательские пароли роутеров из-за множества атак 1
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
06.05.2019 Таинственный взломщик удаляет исходные коды на GitHub и требует у программистов выкуп 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
27.07.2018 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack 1
07.07.2016 Bell Integrator и Atlassian договорились о партнерстве 1
13.03.2015 Google отправил под нож легендарный сервис для разработчиков 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1035 20
Atlassian 149 13
Microsoft Corporation 25644 8
Amazon Inc - Amazon.com 3233 6
Google LLC 12565 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 482 4
Yandex - Яндекс 9018 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 925 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1687 3
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 49 3
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Ростелеком 10777 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 891 2
Apple Inc 13021 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
Telegram Group 2847 2
Dropbox 524 2
OpenText - Micro Focus 120 2
TeamStorm - Тимшторм 11 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 2
РТСофт ЦПР - РТСофт Центр программных разработок 4 1
Салаватстекло - Уфанет 21 1
JFrog 11 1
ClickUp 8 1
Carbon Soft - Карбон Софт 2 1
Librarian Likho - Librarian Ghouls - Rare Werewolf - Rezet - Хакерская группировка 15 1
ITG - GrandBazar - ГрандБазар 9 1
PhantomCore - Хакерская группировка 16 1
Vercel - Zeit 4 1
Watch Wolf - Hive0117 - Хакерская группировка 10 1
МегаФон 10513 1
SAP SE 5557 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 1
Cisco Systems 5327 1
X Corp - Twitter 2928 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3410 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 2
Anduril Industries 8 1
ВТБ - Почта Банк 511 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
Boeing 1030 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 1
Walt Disney Company 644 1
Assist - Ассист 217 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
Lockheed Martin 777 1
Balderton Capital 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 347 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 378 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
Федеральное казначейство России 1929 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 665 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
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