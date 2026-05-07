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Atlassian Bitbucket репозиторий хостинг проектов и их совместной разработки
СОБЫТИЯ
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Atlassian и организации, системы, технологии, персоны:
|Forrester Research 832 1
|Synergy Research Group 47 1
|Fortune Global 100 142 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
|TAdviser IT Prize 8 1
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