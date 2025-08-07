Разделы

Profiscope CodeScoring

Profiscope - CodeScoring

Решение CodeScoring от компании Profiscope позволяет управлять рисками в отношении применяемых компонентов Open Source и собственного кода (в т. ч. в области лицензионной чистоты), генерировать спецификацию ПО (SBOM) и анализировать качество кода с точки зрения операционных рисков.

УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Axel PRO представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» 1
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
17.09.2024 «Яндекс», Сбербанк и «Т-Банк»: ИТМО назвал лидеров Open Source в России 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
12.08.2022 Angara Security начинает сотрудничество с Profiscope 1
22.03.2022 CodeScoring официально добавлено в реестр российского ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Profiscope и организации, системы, технологии, персоны:

Profiscope - Профископ 6 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1363 3
GitHub 908 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5100 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2217 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 22 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Yandex - Яндекс 7974 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13538 1
Selectel - Селектел 413 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1173 1
Ростелеком 10067 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 352 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 302 1
Код Безопасности 661 1
8641 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Базальт СПО - BaseALT 727 1
Т1 Иннотех 186 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии 94 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 104 1
Directum - Директум 1140 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 60 1
VK - Mail.ru Group 3498 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 326 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 62 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 159 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 297 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Bellsoft - БеллСофт 53 1
ICL ГК 421 1
Beorg - Биорг 119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7815 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 863 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1107 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
Почта России ПАО 2200 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4588 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 153 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5059 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 304 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12325 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2071 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7876 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21578 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29942 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 307 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54447 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6594 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5522 2
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений 53 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11952 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 558 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15960 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9058 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9830 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11798 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 358 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 389 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4332 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 405 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 58 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10775 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 18 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Реестр сторонних компонентов программных проектов 10 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2403 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1190 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13224 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 317 1
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 58 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 675 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 232 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 298 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5026 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 77 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2596 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13016 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1415 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4864 5
Python PyPI - Python Package Index 39 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 161 1
Google Maven 29 1
Microsoft Azure DevOps 20 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 29 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 80 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 181 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 787 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 77 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2151 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 283 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1137 1
VK Teams 78 1
Oracle Java - язык программирования 3266 1
Directum Projects 25 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
Новые облачные технологии - МойОфис 834 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
СКБ Контур - Контур.Толк 89 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 330 1
ЦРТ Визирь 28 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 41 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 22 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 35 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 355 1
Numpy - язык программирования 14 1
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 1
BellSoft - LiberCat 56 1
Metabase 11 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
NitrosData - NitrosBase SQL 3 1
Paradocs EasyDocs 4 1
Т1 Иннотех - Мирион 6 1
Beorg - Биорг.Документы 3 1
Финтех - СинтезМ 3 1
3Logic Group - Xellon - gitee 8 1
Смирнов Алексей 246 5
Конопак Антон 2 2
Антонов Алексей 14 2
Сергеев Юрий 11 2
Кваша Екатерина 8 2
Шерстобитов Сергей 56 1
Козлов Максим 35 1
Шабуров Олег 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151740 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9530 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53479 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2714 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1011 2
Аудит - аудиторский услуги 2899 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8083 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5119 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4138 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30790 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 362 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2961 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 480 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1038 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 486 1
