Получите все материалы CNews по ключевому слову
Profiscope CodeScoring
Решение CodeScoring от компании Profiscope позволяет управлять рисками в отношении применяемых компонентов Open Source и собственного кода (в т. ч. в области лицензионной чистоты), генерировать спецификацию ПО (SBOM) и анализировать качество кода с точки зрения операционных рисков.
УПОМИНАНИЯ
Profiscope и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 246 5
|Конопак Антон 2 2
|Антонов Алексей 14 2
|Сергеев Юрий 11 2
|Кваша Екатерина 8 2
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Козлов Максим 35 1
|Шабуров Олег 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376641, в очереди разбора - 746096.
Создано именных указателей - 180029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.