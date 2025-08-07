Profiscope - CodeScoring

Решение CodeScoring от компании Profiscope позволяет управлять рисками в отношении применяемых компонентов Open Source и собственного кода (в т. ч. в области лицензионной чистоты), генерировать спецификацию ПО (SBOM) и анализировать качество кода с точки зрения операционных рисков.