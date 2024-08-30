Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году

Центр стратегических разработок провел первое в России исследование рынка безопасной разработки программного обеспечения. По мнению экспертов, даже самый скромный сценарий предусматривает рост объема рынка почти в два раза к 2027 г., а наиболее оптимистичный — в семь раз относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

По усредненной оценке ЦСР, объем российского рынка безопасной разработки по итогам 2022 г. составил около 8,25 млрд руб., а в 2023 г. достиг 9,84-12,32 млрд руб. Аналитики прогнозируют стабильный рост сегмента в будущем: по самым осторожным оценкам, к 2027 г. его объем приблизится к 17,75 млрд руб., увеличившись почти в два раза, а по самым оптимистичным — 60 млрд руб. (рост в 7 раз относительно 2022 г.).

Авторы исследования прогнозируют, что динамика рынка безопасной разработки будет сопоставима с ростом объема разработки отечественного ПО. Ранее ЦСР оценивал рынок кибербезопасности в России в целом (по результатам 2022 г. — 193,3 млрд руб.) и прогнозировал, что к 2027 г. его объем вырастет почти в три раза и составит 559 млрд руб.

«В нашем исследовании мы исходим из сравнительно осторожных оценок на основе анализа открытых источников, опроса экспертов — представителей основных игроков отрасли. По нашим данным, совокупный среднегодовой темп прироста объема российского рынка безопасной разработки варьируется от 12,5% до 37,5%, средневзвешенное значение составляет 24,7%. Показатель сопоставим со среднегодовым темпом роста этого сегмента мирового рынка — 22%», — сказала Екатерина Кваша, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок.

Рост отечественного рынка безопасной разработки, согласно исследованию ЦСР, обусловлен тремя ключевыми факторами: развитием ИТ-отрасли в целом, уходом иностранных вендоров из России и увеличением числа кибератак на государственные организации и бизнес, что мотивирует разработчиков ПО минимизировать киберриски еще на стадии написания кода.

«По данным Positive Technologies, эксплуатация уязвимостей, в том числе в веб-приложениях, на протяжении пяти лет входит в тройку наиболее популярных методов атак на организации. Такая тенденция стимулирует компании, которые сами или с помощью подрядчиков разрабатывают веб-ресурсы, внедрять инструменты безопасной разработки, чтобы минимизировать количество уязвимостей, — сказал Алексей Антонов, директор по развитию бизнеса безопасной разработки Positive Technologies. «Кроме того, большое число вендоров, которые с нуля создают альтернативы иностранным продуктам, осознают высокие риски кибератак и выстраивают конвейер разработки с учетом принципов безопасности. ИТ-компании понимают: выгоднее устранять уязвимости на ранних стадиях, чем разбираться с последствиями атак. Абсолютно точно, что безопасность приложений становится таким же критерием качества, как и их функциональность», — добавил он.

Аналитики отмечают, что за 2022-23 гг. российские вендоры нарастили собственные продуктовые линейки, которые способны закрыть все этапы создания ПО с точки зрения безопасности.

«Рынок DevSecOps в России начал обретать собственные черты на фоне ухода зарубежных вендоров. Мы видим высокую востребованность бизнесом продуктов всех типов - как классических инструментов для статического и динамического анализа, для анализа защищенности контейнерных сред, контроля безопасности компонентов с открытым исходным кодом, оркестрации и корреляции уязвимостей, анализа защищенности мобильных приложений, так и более продвинутых технологий, в частности в области управления безопасностью цифровых цепочек поставок, а также анализа защищенности больших языковых моделей в контексте общей безопасности генеративного ИИ», — сказал Юрий Сергеев, основатель ГК Swordfish Security.

Согласно исследованию ЦСР, основными сдерживающими факторами развития рынка в среднесрочном периоде станут отсутствие альтернатив зарубежным продуктам и ожидание возобновления поставок западного ПО. После 2026 года, по прогнозам экспертов, влияние этих обстоятельств ослабнет, а на первый план среди сдерживающих факторов выйдет развитие собственных продуктов для безопасной разработки, а не приобретение ПО у вендоров.

«Интерес к теме безопасной разработки со стороны ИТ-команд будет только усиливаться, среди прочего за счет роста уровня зрелости ИБ в компаниях, а также из-за изменений в нормативном регулировании. Уже вступило в силу требование приказа ФСТЭК № 239 к безопасной разработке на значимых объектах КИИ, ЦБ РФ сформировал требования к уровню доверия разрабатываемого ПО и регулярно проверяет финансовые организации на соответствие им, готовятся новые ГОСТы в части безопасной разработки», — сказал Антон Конопак, руководитель направления DevSecOps центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

По прогнозам аналитиков, к 2027 г. российский сегмент безопасной разработки стабилизуется: будут определены основные участники, которые займут все свободные ниши продуктовых линеек. Последующий вектор его развития — выход вендоров со зрелыми решениями на зарубежные рынки.

«Российские разработчики инструментов для AppSec регулярно получают полезные отзывы как от заказчиков, которые переходили с зарубежных решений, так и от тех, кто только озаботился безопасностью собственных продуктов. Особенно требовательные клиенты выражают доверие немного авансом, а вендоры, в свою очередь, более ответственно относятся к развитию и внимательны к клиентам. Именно такие производители решений выходят в лидеры рынка», — сказал Алексей Смирнов, генеральный директор Profiscope, основатель и руководитель платформы CodeScoring для анализа ПО.

Безопасная разработка программного обеспечения — это подход, обеспечивающий защиту приложений на всех этапах жизненного цикла (начиная с первой стадии разработки и заканчивая эксплуатацией ПО).