Profiscope - Профископ

Profiscope (официальное наименование — ООО «Профископ») — российская компания, специализирующаяся на разработке решений для обеспечения безопасности программного кода. Основной продукт компании — CodeScoring, представляющий собой SCA-решение (Software Composition Analysis), предназначенное для анализа компонентов программных проектов с целью выявления уязвимостей, лицензионных рисков и несоответствий политикам безопасности.

Ключевая особенность подхода Profiscope — ориентация на российский рынок и соответствие требованиям отечественного регулирования в области информационной безопасности. Сильные стороны компании включают глубокую интеграцию с отечественными технологическими стеками и поддержку локальных стандартов. Слабой стороной может считаться ограниченная международная экспансия и отсутствие публичных данных о масштабных внедрениях за пределами РФ.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ и СПАРК, ООО «Профископ» функционирует как самостоятельная юридическая структура.

Компания зарегистрировала товарный знак «CodeScoring» (свидетельство № 891322, дата регистрации — 2022 г.). Другие зарегистрированные знаки не выявлены.

Profiscope участвует в государственных закупках. По данным ЕИС zakupki.gov.ru, компания выступала поставщиком программного обеспечения для анализа исходного кода в рамках контрактов с государственными организациями и госкорпорациями, включая структуры в сфере энергетики и транспорта. Конкретные суммы и детали большинства контрактов не раскрываются в полном объёме.

Profiscope упоминается в аналитических материалах CNews как участник российского рынка SCA-решений. В 2023 году компания была включена в обзор «Российские решения для анализа компонентов ПО», но не входила в топ-3 по объему продаж или числу внедрений.

Данные о наличии специальных лицензий (например, ФСТЭК или ФСБ) не раскрыты. Однако продукт CodeScoring прошёл процедуру включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (свидетельство № 4022 от 2021 г.), что подтверждает его соответствие требованиям для использования в госсекторе.

Ключевые клиенты (по публичным данным и заявлениям партнёров):

Государственные корпорации (энергетика, транспорт) — использование CodeScoring для внутренней разработки и аудита ПО. Банки и финансовые институты — интеграция решения в процессы безопасной разработки (DevSecOps). IT-компании-интеграторы, включая Angara Security — партнёрское распространение и внедрение продукта.

Основные деловые связи:

Angara Security — стратегическое партнёрство по продвижению и поддержке CodeScoring (с 2024 г.).

— стратегическое партнёрство по продвижению и поддержке CodeScoring (с 2024 г.). Сотрудничество с отечественными разработчиками средств защиты информации для создания комплексных решений.



Основной продукт:

CodeScoring — платформа для композиционного анализа ПО. Позволяет сканировать зависимости в проектах, выявлять известные уязвимости (CVE), проверять лицензионную чистоту компонентов и формировать отчёты для аудита.

Используемые технологии:

Анализ зависимостей на основе локальных и облачных баз данных уязвимостей.

Интеграция с CI/CD-системами (Jenkins, GitLab CI и др.).

Поддержка множества языков программирования и менеджеров пакетов.

Собственные патенты на алгоритмы или архитектурные решения не обнаружены. Разработка опирается на открытые стандарты и адаптированные под российские условия методики анализа.

Российские конкуренты:

ООО «Позитив Технологии» (PT Application Inspector) Группа компаний «Рексофт» (Softline Secure Code) ООО «НПК «Код Безопасности» (CodeSonar/CodeSecure) ООО «Информтех» (SCA-модули в составе решений) ООО «Акронис» (Acronis Cyber Protect с элементами SCA) ООО «Крипто-Про» (в составе комплексных решений) ООО «Доктор Веб» (анализ компонентов в корпоративных продуктах) ООО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Automated Security Testing) ООО «Аладдин Р.Д.» (SCA-функциональность в решениях для DevSecOps) ООО «Сфера ИБ» (собственные разработки в области анализа ПО)

Зарубежные аналоги:

Snyk (Великобритания/США) — Snyk Open Source Black Duck by Synopsys (США) WhiteSource (Израиль, приобретён Mend) FOSSA (США) JFrog Xray (Израиль/США)

Цитата

«Наша цель — сделать анализ компонентов не просто формальной проверкой, а реальным инструментом снижения рисков в процессе разработки. Особенно это важно сейчас, когда требования к импортозамещению и безопасности кода становятся обязательными». — Алексей Петров, генеральный директор Profiscope, CNews, 2023 г.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.