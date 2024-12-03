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Profiscope Профископ
Profiscope (официальное наименование — ООО «Профископ») — российская компания, специализирующаяся на разработке решений для обеспечения безопасности программного кода. Основной продукт компании — CodeScoring, представляющий собой SCA-решение (Software Composition Analysis), предназначенное для анализа компонентов программных проектов с целью выявления уязвимостей, лицензионных рисков и несоответствий политикам безопасности.
Ключевая особенность подхода Profiscope — ориентация на российский рынок и соответствие требованиям отечественного регулирования в области информационной безопасности. Сильные стороны компании включают глубокую интеграцию с отечественными технологическими стеками и поддержку локальных стандартов. Слабой стороной может считаться ограниченная международная экспансия и отсутствие публичных данных о масштабных внедрениях за пределами РФ.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ и СПАРК, ООО «Профископ» функционирует как самостоятельная юридическая структура.
Компания зарегистрировала товарный знак «CodeScoring» (свидетельство № 891322, дата регистрации — 2022 г.). Другие зарегистрированные знаки не выявлены.
Profiscope участвует в государственных закупках. По данным ЕИС zakupki.gov.ru, компания выступала поставщиком программного обеспечения для анализа исходного кода в рамках контрактов с государственными организациями и госкорпорациями, включая структуры в сфере энергетики и транспорта. Конкретные суммы и детали большинства контрактов не раскрываются в полном объёме.
Profiscope упоминается в аналитических материалах CNews как участник российского рынка SCA-решений. В 2023 году компания была включена в обзор «Российские решения для анализа компонентов ПО», но не входила в топ-3 по объему продаж или числу внедрений.
Данные о наличии специальных лицензий (например, ФСТЭК или ФСБ) не раскрыты. Однако продукт CodeScoring прошёл процедуру включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (свидетельство № 4022 от 2021 г.), что подтверждает его соответствие требованиям для использования в госсекторе.
Ключевые клиенты (по публичным данным и заявлениям партнёров):
- Государственные корпорации (энергетика, транспорт) — использование CodeScoring для внутренней разработки и аудита ПО.
- Банки и финансовые институты — интеграция решения в процессы безопасной разработки (DevSecOps).
- IT-компании-интеграторы, включая Angara Security — партнёрское распространение и внедрение продукта.
Основные деловые связи:
- Angara Security — стратегическое партнёрство по продвижению и поддержке CodeScoring (с 2024 г.).
- Сотрудничество с отечественными разработчиками средств защиты информации для создания комплексных решений.
Основной продукт:
- CodeScoring — платформа для композиционного анализа ПО. Позволяет сканировать зависимости в проектах, выявлять известные уязвимости (CVE), проверять лицензионную чистоту компонентов и формировать отчёты для аудита.
Используемые технологии:
- Анализ зависимостей на основе локальных и облачных баз данных уязвимостей.
- Интеграция с CI/CD-системами (Jenkins, GitLab CI и др.).
- Поддержка множества языков программирования и менеджеров пакетов.
Собственные патенты на алгоритмы или архитектурные решения не обнаружены. Разработка опирается на открытые стандарты и адаптированные под российские условия методики анализа.
Российские конкуренты:
- ООО «Позитив Технологии» (PT Application Inspector)
- Группа компаний «Рексофт» (Softline Secure Code)
- ООО «НПК «Код Безопасности» (CodeSonar/CodeSecure)
- ООО «Информтех» (SCA-модули в составе решений)
- ООО «Акронис» (Acronis Cyber Protect с элементами SCA)
- ООО «Крипто-Про» (в составе комплексных решений)
- ООО «Доктор Веб» (анализ компонентов в корпоративных продуктах)
- ООО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Automated Security Testing)
- ООО «Аладдин Р.Д.» (SCA-функциональность в решениях для DevSecOps)
- ООО «Сфера ИБ» (собственные разработки в области анализа ПО)
Зарубежные аналоги:
- Snyk (Великобритания/США) — Snyk Open Source
- Black Duck by Synopsys (США)
- WhiteSource (Израиль, приобретён Mend)
- FOSSA (США)
- JFrog Xray (Израиль/США)
Цитата
«Наша цель — сделать анализ компонентов не просто формальной проверкой, а реальным инструментом снижения рисков в процессе разработки. Особенно это важно сейчас, когда требования к импортозамещению и безопасности кода становятся обязательными». — Алексей Петров, генеральный директор Profiscope, CNews, 2023 г.
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 795 721 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Profiscope и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 266 5
|Кваша Екатерина 12 2
|Конопак Антон 2 2
|Антонов Алексей 17 2
|Сергеев Юрий 18 2
|Козлов Максим 45 1
|Шабуров Олег 12 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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