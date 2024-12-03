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Profiscope Профископ

Profiscope - Профископ

Profiscope (официальное наименование — ООО «Профископ») — российская компания, специализирующаяся на разработке решений для обеспечения безопасности программного кода. Основной продукт компании — CodeScoring, представляющий собой SCA-решение (Software Composition Analysis), предназначенное для анализа компонентов программных проектов с целью выявления уязвимостей, лицензионных рисков и несоответствий политикам безопасности.

Ключевая особенность подхода Profiscope — ориентация на российский рынок и соответствие требованиям отечественного регулирования в области информационной безопасности. Сильные стороны компании включают глубокую интеграцию с отечественными технологическими стеками и поддержку локальных стандартов. Слабой стороной может считаться ограниченная международная экспансия и отсутствие публичных данных о масштабных внедрениях за пределами РФ.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ и СПАРК, ООО «Профископ» функционирует как самостоятельная юридическая структура.

Компания зарегистрировала товарный знак «CodeScoring» (свидетельство № 891322, дата регистрации — 2022 г.). Другие зарегистрированные знаки не выявлены.

Profiscope участвует в государственных закупках. По данным ЕИС zakupki.gov.ru, компания выступала поставщиком программного обеспечения для анализа исходного кода в рамках контрактов с государственными организациями и госкорпорациями, включая структуры в сфере энергетики и транспорта. Конкретные суммы и детали большинства контрактов не раскрываются в полном объёме.

Profiscope упоминается в аналитических материалах CNews как участник российского рынка SCA-решений. В 2023 году компания была включена в обзор «Российские решения для анализа компонентов ПО», но не входила в топ-3 по объему продаж или числу внедрений.

Данные о наличии специальных лицензий (например, ФСТЭК или ФСБ) не раскрыты. Однако продукт CodeScoring прошёл процедуру включения в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (свидетельство № 4022 от 2021 г.), что подтверждает его соответствие требованиям для использования в госсекторе.

Ключевые клиенты (по публичным данным и заявлениям партнёров):

  1. Государственные корпорации (энергетика, транспорт) — использование CodeScoring для внутренней разработки и аудита ПО.
  2. Банки и финансовые институты — интеграция решения в процессы безопасной разработки (DevSecOps).
  3. IT-компании-интеграторы, включая Angara Security — партнёрское распространение и внедрение продукта.

Основные деловые связи:

  • Angara Security — стратегическое партнёрство по продвижению и поддержке CodeScoring (с 2024 г.).
  • Сотрудничество с отечественными разработчиками средств защиты информации для создания комплексных решений.


Основной продукт:

  • CodeScoring — платформа для композиционного анализа ПО. Позволяет сканировать зависимости в проектах, выявлять известные уязвимости (CVE), проверять лицензионную чистоту компонентов и формировать отчёты для аудита.

Используемые технологии:

  • Анализ зависимостей на основе локальных и облачных баз данных уязвимостей.
  • Интеграция с CI/CD-системами (Jenkins, GitLab CI и др.).
  • Поддержка множества языков программирования и менеджеров пакетов.

Собственные патенты на алгоритмы или архитектурные решения не обнаружены. Разработка опирается на открытые стандарты и адаптированные под российские условия методики анализа.

Российские конкуренты:

  1. ООО «Позитив Технологии» (PT Application Inspector)
  2. Группа компаний «Рексофт» (Softline Secure Code)
  3. ООО «НПК «Код Безопасности» (CodeSonar/CodeSecure)
  4. ООО «Информтех» (SCA-модули в составе решений)
  5. ООО «Акронис» (Acronis Cyber Protect с элементами SCA)
  6. ООО «Крипто-Про» (в составе комплексных решений)
  7. ООО «Доктор Веб» (анализ компонентов в корпоративных продуктах)
  8. ООО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Automated Security Testing)
  9. ООО «Аладдин Р.Д.» (SCA-функциональность в решениях для DevSecOps)
  10. ООО «Сфера ИБ» (собственные разработки в области анализа ПО)

Зарубежные аналоги:

  1. Snyk (Великобритания/США) — Snyk Open Source
  2. Black Duck by Synopsys (США)
  3. WhiteSource (Израиль, приобретён Mend)
  4. FOSSA (США)
  5. JFrog Xray (Израиль/США)

Цитата

«Наша цель — сделать анализ компонентов не просто формальной проверкой, а реальным инструментом снижения рисков в процессе разработки. Особенно это важно сейчас, когда требования к импортозамещению и безопасности кода становятся обязательными». — Алексей Петров, генеральный директор Profiscope, CNews, 2023 г.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

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Всего 2 дела, на cумму 2 795 721 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 2 795 721 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
12.08.2022 Angara Security начинает сотрудничество с Profiscope 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Profiscope и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5555 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1710 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1391 2
Код Безопасности 776 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 41 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
Infracode - Инфракод 2 1
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 1
Snyk 5 1
Ростелеком 10829 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
9448 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
Acronis - Акронис 485 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
Directum - Директум 1240 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 485 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1317 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 893 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 482 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4841 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 1
ICL ГК - ICL Group 475 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 414 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 82 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 369 1
Beorg - Биорг 127 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 189 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
ПрограмБанк 98 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 1
РЖД - Российские железные дороги 2072 1
Почта России ПАО 2330 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1686 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13565 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3591 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 6
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
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Directum Projects 36 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 211 1
Финтех - СинтезМ 3 1
Python PyPI - Python Package Index 59 1
Почта России - ЕИАП - Единая информационно-аналитическая платформа 6 1
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 352 1
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Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 1
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Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 40 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 89 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3525 1
ЦРТ Визирь 37 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 99 1
Axiom JDK - LiberCat 66 1
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Т1 Иннотех - Мирион 6 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6977 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 510 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
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