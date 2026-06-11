НКТ Новые Коммуникационные Технологии Р7

Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-Офис», который решает задачу альтернативных офисных редакторов и является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 23 712 633 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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