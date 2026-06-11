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НКТ Новые Коммуникационные Технологии Р7
Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-Офис», который решает задачу альтернативных офисных редакторов и является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 23 712 633 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
НКТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Агафонова Наталия 41 24
|Чаркин Евгений 317 14
|Поляков Сергей 75 14
|Абакумов Евгений 226 14
|Путятинский Сергей 111 14
|Кириченко Игорь 58 14
|Хомков Игорь 46 14
|Антонов Александр 77 14
|Педоренко Андрей 42 14
|Клявин Владимир 51 14
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Комиссаров Дмитрий 245 3
|Путин Владимир 3441 2
|Рустамов Рустам 542 2
|Смирнов Алексей 266 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Яковлев Роман 2 1
|Чернов Георгий 5 1
|Цапок Михаил 6 1
|Каськов Валентин 24 1
|Плиев Муса 5 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Варнавский Дмитрий 1 1
|Чернякова Ирина 1 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Ременникова Елена 10 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Креховецкий Александр 1 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Козерод Сергей 38 1
|Орлов Сергей 29 1
|Серов Сергей 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 2
|САПР и графика 11 1
|Ведомости 1420 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2326 1
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