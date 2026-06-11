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Индексная книга (каталог) CNews*
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НКТ Новые Коммуникационные Технологии Р7

НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7

Компания АО «Р7» – российский разработчик офисных приложений для совместной работы. Флагманским продуктом разработчика является комплекс приложений «Р7-Офис», который  решает задачу альтернативных офисных редакторов и является полноценным решением для офисной работы с набором необходимых приложений. Продукты «Р7» поставляются не только в госорганы, крупные компании и образовательные учреждения, но и в компании среднего и малого бизнеса.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 23 712 633 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 23 712 633 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 22 511 975 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 200 657 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода 1
20.03.2025 VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Microsoft Office 2
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
30.08.2022 «Транстелеком» и «Р7» помогут бизнесу перейти на российские офисные программы 1
11.05.2022 Портфель Mont пополнили офисные продукты российского разработчика «Р7-офис» 1
26.04.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Р7» 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
05.03.2022 Женщины года в отрасли ИТ 2022. Список CNews 1
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 3
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 2
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 3
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
30.11.2020 Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис» 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
24.11.2020 НКТ поставят «Р7-Офис» в образовательные учреждения ЯНАО 3
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
16.11.2020 «Р7-Офис» признан лучшим офисным ПО по версии CNews 2
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 4
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 2
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 3
20.08.2020 Подтверждена совместимость «Р7-Офис» и «Ред ОС» 3
02.07.2020 Решения «Р7-Офис» будут встроены в систему электронного документооборота LanDocs 1
16.06.2020 Разработчик «Р7-Офис» намерен потеснить Microsoft в сегменте облачных сервисов 2
03.02.2020 Axoft расширил портфель импортозамещения линейкой решений «Р7-Офис» 4

Публикаций - 47, упоминаний - 71

НКТ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3582 18
Veeam Software 340 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 615 14
Naumen - Наумен 739 14
NtechLab - НтехЛаб 184 14
Dynatrace 58 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 25 14
Microsoft Corporation 25653 11
Новые облачные технологии (НОТ) 480 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2363 10
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 194 8
9422 7
Softline - Софтлайн 3611 6
Свемел МВП - Swemel 33 6
Ростелеком 10792 5
Yandex - Яндекс 9037 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2898 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4827 4
Ланит Интеграция 218 4
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 564 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5534 3
IBM - International Business Machines Corp 9662 3
Ред Софт - Red Soft 1176 3
Oracle Corporation 7039 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 3
Крок - Croc 1937 3
Diasoft - Диасофт 1108 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 878 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 429 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 465 3
NVision Group - Энвижн Груп 698 3
Jolla - Sailfish Holding 85 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 561 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 273 3
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 81 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1597 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 490 2
Mirantis - Мирантис 36 2
Diasoft - Диасофт Платформа 25 2
РЖД - Российские железные дороги 2055 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 14
Альфа-Банк 1956 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 14
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 14
МКБ - Московский кредитный банк 646 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 695 3
Почта России ПАО 2326 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 3
Газпром нефть 697 3
Россети Ленэнерго 1698 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 2
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 99 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 363 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 71 2
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 348 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5561 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 3
Федеральное казначейство России 1933 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1151 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3170 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 229 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 141 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1580 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 177 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 27
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2212 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60588 25
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32972 21
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 16
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 15
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QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2176 14
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2548 14
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35502 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1344 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12000 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12846 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 7
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2779 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9135 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6105 6
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2620 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10498 5
НКТ - Р7-Офис 528 36
Новые облачные технологии - МойОфис 945 14
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
Microsoft Office 4109 9
Linux OS 11348 8
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 93 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1560 6
Свемел МВП - Циркон офис 9 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 231 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1003 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 4
Microsoft Office 365 1033 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 970 4
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 41 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 4
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 152 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1025 3
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Microsoft Windows 16741 3
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