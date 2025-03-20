VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Microsoft Office

VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку четверти в разработчике офисного ПО «Р7». Сделка осуществлена в интересах подразделения VK Tech, которое обслуживает корпоративных клиентов и собирается провести IPO.



Сумма сделки по покупке VK доли в «Р7»

Интернет-холдинг VK потратил 2,5 млрд руб. на покупку доли в разработчике офисного ПО «Р7-Офис». Это следует из годового отчета интернет-холдинга. Размер приобретенной доли составляет 24,99%. Таким образом, вся компания оценена в 10 млрд руб.

Юридическое лицо «Р7-Офис» — АО «Р7». Ранее оно называлось АО НКТ («Новые коммуникационные технологии»). Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания была образована в 1998 г. В 2022 г. его учредителями в равных долях были прежний гендиректор компании Лев Баннов и Алексей Рязанов. Они продолжали быть таковыми по состоянию на 2017 г. Более поздние данные по акционерам «Р7» не раскрывались. Выручка компании в 2023 г. составила 2,8 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

Для чего VK «Р7»

Партнерство между VK и «Р7» началось осенью 2022 г. Тогда облачные редакторы документов, таблиц и презентации «Р7-Офис» стали доступны пользователям площадок VK: «ВКонтакте», «Почта России» и «Облако Mail», корпоративные клиенты VK получили доступ к решениям «Р7» за счет интеграции с продуктом VK Workspace.

Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку «Р7»

В начале 2025 г. VK объявила о покупке черти акций «Р7». Сума сделки тогда не раскрывалась. Сделка происходила в интересах VK tech — «дочки» холдинга VK, разрабатывающей продукты для корпоративного сегмента. В конце 2024 г. объявлялось о планах VK Tech провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже.

Российский рынок офисного ПО

Российский рынок офисного ПО в 2024 г. составил 77 млрд руб., говорится в исследовании компании BusinessStat. В 2023 г. данный рынок оценивался в 64 млрд руб., говорится в отчете J’Son & Partners. 55% рынка приходилось на корпоративный сегмент, 41% — на государственный сегмент, на частных лиц — 4%. Доля российского ПО в данном сегменте в 2023 г. составляла 21%, доля свободного ПО — —18%, остальные (61%) приходилось на зарубежные решения.

Исторически основным игроком на данном рынке была корпорация Microsoft с продуктом Microsoft Office. В 2022 г. корпорация объявила об уходе из России, многие организации столкнулись с трудностями в продлении лицензий на ее продукт. В 2024-25 гг. у многих крупных заказчиков должны были закончится трехлетние лицензии на ПО.

Основные игроки на рынке офисного ПО и их проблемы

Помимо «Р7», крупным российском игроком на рынке офисного ПО является компания «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис»). По итогам 2023 г. выручка НОТ сократилась на 43% до 1,87 млрд руб., компания получила чистый убыток в размере 5,2 млрд руб. В то же время в 2022 г. у компании была чистая прибыль в размере 386 млн руб., сообщило издание Tadviser.

С 2019 г. «Лаборатория Касперского» скупала доли в НОТ. С 2022 г. у ЛК образовалась контрольная доля в НОТ — 61%. Тогда же гендиректор и основатель НОТ Дмитрий Комиссаров покинул компанию, оставшись владельцем 5% в ней. С тех пор Комиссаров выступал с критикой положения дел при новом топ-менеджменте компании.

Из свободного ПО на рынке офисного ПО основным продуктом является LibbreOffice. Он, том числе, по умолчанию встраивается в большинство Linux-дистрибутивов. Проект LibbreOfice был создан некоммерческой организацией the Document Foundation в 2010 г. после того, как другой популярный офисный дистрибутив с открытым кодом Open Office перешел к корпорации Oracle и перестал развиваться. Впоследствии права на Open Office были проданы некоммерческому партнерству Apache Foundation для создания продукта Apache Office, но с 2015 г. данный продукт не развивается.

Также крупным игроком на рынке офисного ПО является Google с облачным продуктом Google Dock. Но с 2022 г. Google официально не принимает платежи от российских пользователей.