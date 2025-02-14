Рязанов Алексей
Рязанов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
|Федеральное казначейство России 1783 1
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 133 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
|Microsoft Office 3754 1
|НКТ - Р7-Офис 383 1
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Мыздриков Иван 30 1
|Петров Андрей 25 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Акопьян Артур 26 1
|Колпаков Игорь 7 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
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