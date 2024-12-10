ИТ-«дочка» VK может провести IPO

Подразделение VK – VK Tech, разрабатывающее корпоративные ИТ-решения – может провести IPO на Московской бирже. Аналитик указывают, что компании придется «завлекать» инвесторов дивидендами, кроме того, вызывает вопросы независимость VK Tech от самой VK.

VK Tech может провести IPO

Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» может провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Одновременно с этим VK завершает консолидацию активов вертикали и интеграцию процессов корпоративного управления в VK Tech «в соответствии с лучшими рыночными стандартами».

VK Tech является поставщиком собственных ИТ-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов VK Tech представляет собой готовую экосистему корпоративного ПО, которая включает в себя облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решения обеспечивается по двум моделям: On-Premise – предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика и On-Cloud – облачные сервисы по подписке.

«Приоритизация инвестиций в собственные разработки и параллельное развитие всех моделей поставки ПО стали основой для роста выручки и маржинальности, - заявил управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев. – Это, в свою очередь, позволило нам распространить амбиции будущего роста на внешние рынки. VK Tech представлена в Казахстане и Узбекистане, доля международной выручки в 2023 г. составила порядка 10%».

Финансовые показатели VK Tech

За девять месяцев 2024 г. выручка VK Tech выросла на 60,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.) и составила 7,7 млрд руб. Рост выручки от крупных клиентов составил 45,6:, от клиентов из числа малого и среднего бизнеса – 75,5%. Драйверами роста являются облачная платформа VK Cloud и продуктовые сервисы Vk WorkSpace.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты на логов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил в указанном период 1,5 млрд руб. При этом за аналогичный период 2023 г. показатель EBITDA составил 400 млн руб. Маржинальность по показателю EBITDA составила 19,1%. Количество сотрудников увеличилось на 11,4% и составило 1,38 тыс. на конец сентября 2024 г. Более 80% сотрудников составляет ИТ-персонал.

Выручка VK Tech по направлениям

Выручка направления «Облачная платформа» за 9 месяцев 2024 г. выросла на 53% и составила 3,2 млрд руб. Данная платформа объединяет более 50 облачных сервисов для эффективной разработки и работы с данными, в том числе решение для разработки Dev Platform.

Выручка направления продуктовых сервисов VK WorkSpace за девять месяцев 2024 г. составила 2,3 млрд руб., увеличившись за год более чем в два раза (на 117,5%). Сюда относится комплексное решение для клиентов, объединяющее корпоративную почту, мессенджер VK Teams, видеоконференции и диск – облачное хранилище со встроенным редактором документов. В подписной модели поставки (On-Cloud) количество платных учетных записей на конец III квартала 2024 г. увеличилось на 59,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Выручка направления «Дата-сервисы» за девять месяцев 2024 г. составила 1,4 млрд руб. Сюда относятся middleware ПО для хранения и обработки данных Tarantoo, объективное хранилище с протоколом доступа S3 AP Cloud Storage и платформу полного цикла для работы с данными VK Data Platform.

Выручка направления бизнес-приложений, которое включает в себя решения для финансового и операционного менеджмента и автоматизации HR-функций, составила за девять месяцев 2024 г. 800 млн руб.

Проекты VK Tech

Дорожная карта «Новое общесистемное ПО», разработанная VK, «Ростелекомом», «1С» и «Лабораторией Касперского» и утвержденная Правительственной комиссией по цифровому развитию, предполагает разработку VK Tech нескольких продуктов. Общие затраты на их разработку составят 1,2 млрд руб.

В том числе 405 млн руб. должно быть вложено в развитие DevSecOps платформы, 196 млн руб. – в развитие частного облака (закзачик – «Сургутнефтегаз»), 340 млн руб. – СУБД Tarantool Clusters Federationб 270 млн руб. – в СУБД tarantool CDC (заказчик – «Альфа-банк»), 100 млн руб . – в Tarantool Enterprise Edition.

Мнение аналитика

«В 2022 г. по геополитичсеким причинам, VK вынужден был продан свой основной драйвер роста – игровом подразделение My.Games. Попытка же заменить игровой рынок образовательным, которую попытался сделать VK, пока оказалась неудачной. В этой связи VK нуждается в дополнительных источниках финансирования, а с помощью IPO VK Tech компания сможет выручить 10-15 млрд руб.».

Но сейчас инвесторов нужно «завлекать» дивидендами, а этот вопрос может стать болезненным для компании, предупреждает Делицын. Кроме того, по мнению аналитика, не понятно, насколько VK Tech сможет быть независимым от контрактов с сами VK.

Кто из технологичных компаний отправляет на биржу своих «дочек»

VK Tech - не первая технологическая компания, которая, имея публичный статус, хочет провести IPO своей «дочки». Так, «Софтлайн», чьи акции котируются на Московской бирже, планирует объединить три свои «дочки» - Bell Integrator, «Девелоника» и Sl Soft – с целью дальнейшего проведения IPO.

«Ростелеком» в начале 2024 г. планировал провести IPO своей «дочки» «РТК-ЦОД». Однако размещение было отложено из-за неблагоприятной рыночной коньюктуры.