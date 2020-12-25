НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона

«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис».

Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли и госструктур в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и на популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне.

По условиям соглашения «НКТ» бесплатно передаст в образовательные учреждения 20 000 лицензий на пакет офисных решений «Р7-Офис». Внедрением российского офисного пакета на территории Забайкальского края займется официальный дистрибьютор IT-компания Lad.

«Специалисты Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с начала 2020 года тестировали данный продукт на практике, - отметил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер. - За это время, по их словам, программное обеспечение зарекомендовало себя как продукт, способный составить конкуренцию лидирующим IT-решениям».

«Современные реалии таковы, что дети с самого раннего возраста начинают знакомиться с компьютерами, гаджетами и ПО. Поэтому особенно важно, чтобы в образовательных учреждениях уделялось достаточно внимания обучению программам, с которыми учащиеся взаимодействуют сейчас и будут работать во взрослой жизни, - сказала Наталия Агафонова, генеральный директор «Новые коммуникационные технологии». - Использование «Р7-Офис» делает школы независимыми от лицензионной политики зарубежных компаний, а также сокращает затраты».

Генеральный директор IT-компании Lad Дмитрий Петров считает, что отечественное программное обеспечение - достойная альтернатива офисным IT-решениям иностранных производителей, поскольку техническая поддержка по внедрению и эксплуатации «Р7-Офис» обеспечивается российской стороной, а функционал этого продукта разработан специально для организаций государственного сектора.

В результате внедрения отечественного софта учащиеся и преподаватели школ Забайкальского края получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.

Ранее уже были заключены аналогичные соглашения по внедрению «Р-7 Офис» в Смоленской и Костромской областях, Алтайском крае, в Республиках Алтай и Ингушетия.