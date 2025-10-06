Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЛАД ГК ЛАД-Интегратор ЛАД-Проект ЛАД-софт ЛАД Ай Ти Лад-Эйр Lad
IT-компания Lad — технологическая компания и системный интегратор, работает на рынке технологий с 1992 года, развивает международные, федеральные, региональные проекты для разных отраслей экономики: строительной, образовательной, сфер торговли и городской инфраструктуры. Офисы находятся в Москве и Нижнем Новгороде.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 648 912 354 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Трошина Анастасия 1 1
|Плесовских Ксения 1 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Массух Илья 235 1
|Смирнов Алексей 253 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.