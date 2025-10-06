Разделы

ЛАД ГК ЛАД-Интегратор ЛАД-Проект ЛАД-софт ЛАД Ай Ти Лад-Эйр Lad

ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad

IT-компания Lad — технологическая компания и системный интегратор, работает на рынке технологий с 1992 года, развивает международные, федеральные, региональные проекты для разных отраслей экономики: строительной, образовательной, сфер торговли и городской инфраструктуры. Офисы находятся в Москве и Нижнем Новгороде

 

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.10.2025 «Р7», Lad и департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2025 Lad представил модуль «ЛАД.ГОЗ» для работы с гособоронзаказом 1
13.08.2025 Группа ИТ-компаний Lad представила концепцию ИИ-управления бизнесом 1
28.07.2025 Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить 1
15.07.2025 Обновленная версия ИИ-платформы для бизнеса GPTZATOR 2.0 внесена в реестр российского ПО 1
09.07.2025 «Р7 офис» стал частью платформы для оценки квалификации в НАФД 1
16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
27.05.2025 Платформа ИИ-ассистентов GPTZATOR в офисном пакете «Р7-Офис» 1
10.12.2024 Project Lad меняет подход к управлению рисками: представлен ИИ-помощник менеджера по управлению рисками проектов 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 2
02.06.2023 Мультиязычная система «1С» помогает «Атомстройэкспорту» контролировать работу 20 тыс. сотрудников, задействованных на строительстве АЭС в Бангладеш 1
06.02.2023 «Авторитэйл про» внедрила «1С:Управление торговлей» 2
23.01.2023 ГК «Мадин» ускорила производство высокотехнологичного оборудования с помощью «1С:ERP» 1
29.12.2022 Чат-бот поможет родителям детей с ОВЗ получить информацию о льготах 2
10.11.2022 ГК «Фаско+» запустила бесплатное мобильное приложение для садоводов 1
14.02.2022 «Русгидро» отказалось от поставок Astra Linux и «Р7-офиса». Компанию подозревают в пристрастии к скандально известному ПО 1

