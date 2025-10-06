ЛАД ГК ЛАД-Интегратор ЛАД-Проект ЛАД-софт ЛАД Ай Ти Лад-Эйр Lad

IT-компания Lad — технологическая компания и системный интегратор, работает на рынке технологий с 1992 года, развивает международные, федеральные, региональные проекты для разных отраслей экономики: строительной, образовательной, сфер торговли и городской инфраструктуры. Офисы находятся в Москве и Нижнем Новгороде.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 9 дел, на cумму 648 912 354 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 18, упоминаний - 21