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Microsoft Office Excel



01.12.2021 Хакеры терроризируют госструктуры и бизнес зараженными файлами в Excel и Word 1
22.11.2021 Группа компаний АЛМИ начинает сотрудничество с компанией ТКР в Сибирском федеральном округе 2
17.11.2021 «Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений 2
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC 2
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
27.10.2021 «Мой офис» для частных пользователей установили более 5 млн человек 4
21.10.2021 БФТ внедрила в Нижегородской области BI-инструмент для анализа закупок 2
14.10.2021 «Содис Лаб» запустила платформу для управления документооборотом 1
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 2
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
21.09.2021 B2b-маркетплейс «на_полке» запустил автозаказ 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 2
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 3
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
26.05.2021 Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования 1
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 3
26.04.2021 «Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы» 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse 2
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 3
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
21.10.2020 Обзор МФУ Sharp MX-2651EU 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
26.08.2020 Создан «вежливый» компьютерный шрифт. Он не дает в Сети ругаться матом. Видео 2
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 2
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science 1
25.06.2020 Electroneek и Microsoft заключили партнерство в области роботизированной бизнес-автоматизации 1
18.06.2020 Решение для автоматизации бизнеса от резидента «Сколково» включено в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 718, упоминаний - 840

Microsoft Office Excel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20975 104
5009 69
Oracle Corporation 5801 46
SAP SE 4367 41
IBM 8663 27
Корус Консалтинг ГК 943 22
Abbyy 1056 17
Инталев - Intalev 265 17
Apple Inc - Эппл Рус 10092 15
Nokia Corporation 5231 13
Хомнет Консалтинг 137 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 12
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 10
Google LLC 9409 10
VK - Mail.ru Group 2808 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7758 10
Softline - Софтлайн 1732 9
Docsvision - ДоксВижн 943 9
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 9
Новые облачные технологии (НОТ) 228 8
Intel Corporation 10781 8
Navicon - Навикон 221 8
Yandex - Яндекс 4549 8
HP Inc. 5098 7
Qlik 66 6
Барс груп 417 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 6
Meta - Facebook 4116 6
Ланит ГК 1502 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7464 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 5
Directum - Директум 804 5
Teradata 193 5
Trend Micro 557 4
Гэндальф - Gendalf 68 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 4
АйТи 1066 4
Dr.Web - Доктор Веб 1140 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4810 10
Альфа-Банк 1324 6
ВТБ24 621 5
X5 Group 635 5
РЖД - Российские железные дороги 1320 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1891 4
X5 Group - Пятерочка 603 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 4
АльфаСтрахование СГ 231 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 249 4
eBay Inc 1560 3
Балтика - Пивоваренная компания 138 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 839 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 3
Лента - Сеть розничной торговли 211 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 2
РусГидро ПАО 157 2
Спецэнерготранс 2 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 2
Avito - Авито 188 2
LinkedIn 546 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Carl Zeiss 277 2
Castorama - Касторама 19 2
ВТБ Банк Москвы 432 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 2
WikiMart - Викимарт 41 2
Еврохим МХК 67 2
Связной ГК 1083 2
МДМ Банк 164 2
Северсталь ПАО 261 2
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 4 2
Воронежсинтезкаучук АО 10 2
Газпром ПАО 745 1
Почта России ПАО 1771 1
ГПБ - Газпромбанк 794 1
X5 Group - Перекресток 251 1
Tesla Motors 259 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2010 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1236 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 3
Федеральное казначейство России 862 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1839 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 2
Президент Российской Федерации 1717 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2340 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 51 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1627 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 193 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
ASF - Apache Software Foundation 78 1
Verdi 4 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 180
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 607 142
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 140 136
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1386 94
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 38
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 3
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IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
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Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
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