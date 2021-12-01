Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Office Excel
Публикаций - 718, упоминаний - 840
Microsoft Office Excel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 132 8
|Ксенин Алекс 311 5
|Федечкин Эдуард 39 5
|Комиссаров Дмитрий 163 4
|Савюк Виктор 35 4
|Щеглов Петр 12 4
|Чеглаков Андрей 45 4
|Попов Анатолий 98 4
|Потапкин Никита 17 4
|Кирсанов Алексей 24 4
|Степанов Антон 57 3
|Харитонова Анна 5 3
|Бегтин Иван 49 2
|Козлов Павел 20 2
|Арсентьев Андрей 56 2
|Комаров Михаил 14 2
|Курьянов Сергей 161 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Цыпляев Максим 34 2
|Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 2
|Кветкина Юлия 16 2
|Еремина Елена 6 2
|Давидан Александр 15 2
|Ипатов Вадим 81 2
|Храмцовская Наталья 45 2
|Артеменко Алексей 16 2
|Лосев Сергей 43 2
|Аникин Александр 16 2
|Коптелов Андрей 82 2
|Некрасов Владимир 9 2
|Демина Наталья 3 2
|Кривенко Виталий 19 2
|Тепляков Всеволод 7 2
|Ставринов Яков 6 2
|Раевский Роман 12 2
|Басов Алексей 114 2
|Касперская Наталья 233 1
|Путин Владимир 2437 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Рубец Елена 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru